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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर; जानें अब कैसी है हालत

पाकिस्तानी खिलाड़ी के सिर पर लगी भयंकर चोट, स्ट्रेचर से गया बाहर; जानें अब कैसी है हालत

Hasan Ali Serious Head Injury: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान सिर में भयंकर चोट लगी. तो आइए जानते हैं कि अब उनकी हालत कैसी है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 16 May 2026 04:01 PM (IST)
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Hasan Ali Serious Head Injury, BAN vs PAK: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट की शुरुआत शनिवार (16 मई) से हुई. सिलहट में खेले जा रहे मैच के पहले ही दिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) के साथ दर्दनाक हादसा देखने को मिला. उनके सिर में भयंकर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाया गया. तो आइए जानते हैं कि अब पाक गेंदबाज की हालत कैसी है. 

यह घटना पहली पारी के आठवें ओवर में हुई. ओवर की पांचवीं गेंद पर बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद ने सामने की तरफ शॉट लगाया. गेंद पकड़ने की कोशिश में हसन ने डाइव लगाई और मैदान पर गिर पड़े. 

जमीन पर लगा सिर, देखें वीडियो

मैदान पर गिरने में उनका सिर जमीन पर लग गया, जिसके बाद हसन दर्द में काफी असहज दिखाई दिए. इसको देखकर फिजियो तुरंत मैदान पर आए. जब मैदान पर दिए जाने वाले ट्रीटमेंट से बात नहीं बनी, तो स्ट्रेचर मंगवाया गया और उन्हें बाहर ले जाया गया. हसन के चोटिल होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे उनका सिर जमीन पर लगा. 

अब कैसी है हसन अली की हालत?

देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हसन शायद ही मैच में दोबारा वापस आ पाए, लेकिन पाक फैंस के लिए खुशी बात यह रही कि वह कुछ देर बाद ही मैदान पर वापस आ गए और दोबारा गेंदबाजी करने लगे. 

पहला टेस्ट हारी पाकिस्तान 

गौरतलब है कि टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला गया था. मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश ने 108 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान को रौंदा था. बांग्लादेश को जीत दिलाने में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने शानदार पारियां खेलते हुए अहम योगदान दिया था, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया था. पहली पारी में शांतो ने 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए थे. फिर दूसरी पारी में उन्होंने 7 चौकों की मदद से 87 रन स्कोर किए थे. 

 

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ पाकिस्तान का एलान, देखें कौन बना कप्तान; 5 खिलाड़ी करेंगे डेब्यू

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Published at : 16 May 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Hasan Ali Sylhet PAK Vs BAN 2nd Test
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