अब बाइक चलाते-चलाते देखें मैच स्कोर! दिग्गज कंपनियों को टक्कर देगी नई मोटरसाइकिल, जानें फीचर्स

TVS मोटर ने अपनी पॉपुलर बाइक Raider 125 को नए अंदाज में लॉन्च किया है. कंपनी ने इसका नया TFT DD वैरिएंट पेश किया है, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और मॉडर्न बन गया है. इस बाइक में अब “नाइट्रो ग्रीन” नाम का नया कलर भी जोड़ा गया है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. यह कलर देखने में काफी फ्रेश और अट्रैक्टिव लगता है और युवाओं को खास पसंद आ सकता है.

डिजाइन और नया कलर

नई Raider 125 में नाइट्रो ग्रीन कलर का इस्तेमाल बाइक के कई हिस्सों पर किया गया है, जैसे फ्रंट काउल, फ्यूल टैंक और साइड पैनल. इसके साथ ग्रे कलर के ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. आगे और पीछे के व्हील का अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन इसे और खास बनाता है. इसके अलावा इस वैरिएंट में मेटैलिक ब्लू और स्ट्राइकिंग रेड जैसे दो और कलर ऑप्शन भी मिलते हैं. कुल मिलाकर बाइक का डिजाइन पहले से ज्यादा स्टाइलिश और यूथफुल नजर आता है.

स्मार्ट TFT डिस्प्ले और फीचर्स

इस बाइक का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया फुल कलर TFT डिस्प्ले है. इसमें साफ और आसान इंटरफेस दिया गया है, जिससे सभी जानकारी आसानी से देखी जा सकती है. इस डिस्प्ले में कॉल अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कई कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि अब इस स्क्रीन पर मैच का लाइव स्कोर भी देखा जा सकता है. इसके साथ ही राइड रिपोर्ट और मौसम की जानकारी भी मिलती है. यह फीचर इसे बाकी 125cc बाइक्स से अलग बनाता है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

TVS Raider 125 में 124.8cc का इंजन दिया गया है, जो 11.38 PS की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और शहर में स्मूथ राइड के लिए अच्छा माना जाता है.

कीमत और मुकाबला

इस नए TFT DD वैरिएंट की शुरुआती कीमत 98,550 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस बाइक का मुकाबला Honda CB125 Hornet, Hero Xtreme 125R और Bajaj Pulsar NS125 जैसी बाइक्स से है.

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