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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: होटल में CSK फैन को देख छूटी विराट कोहली की हंसी, वायरल हो गया मोमेंट; देखें वीडियो 

Watch: होटल में CSK फैन को देख छूटी विराट कोहली की हंसी, वायरल हो गया मोमेंट; देखें वीडियो 

Virat Kohli: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली होटल में चेन्नई के फैन को देखकर हंसते हुए नजर आ रहा हैं. कोहली अपनी हंसी काबू ही नहीं कर पाते हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 May 2026 07:35 PM (IST)
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Virat Kohli Laugh CSK Fan: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली होटल लॉबी में चेन्नई सुपर किंग्स को देखकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं. कोहली का यह रिएक्शन छा गया. इस दौरान कोहली के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कुछ और खिलाड़ी भी होटल में आए. 

कोहली नहीं रोक पाए हंसी 

वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली होटल में टिम डेविड, जैकब बेथल और फिल सॉल्ट के साथ एंट्री करते हैं. दरवाजे के पास में ही कोहली को एक फैन चेन्नई की जर्सी पहने हुए नजर आता है. 

कोहली फैन की तरफ देखकर जर्सी के बारे में कुछ कहते हैं. इस दौरान वह अपनी हंसी भी नहीं रोक पाते हैं. कोहली क्यों हंसे? इस बारे में तो उन्हें ही पता होगा. लेकिन विराट का यह मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से इधर-उधर फैल रहा है. 

चेन्नई के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल 

चेन्नई के लिए प्लेऑफ की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है. टीम का आखिरी लीग मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ है. अगर इस मैच में चेन्नई हार जाती है, तो टीम एलिमिनेट हो जाएगी. वहीं जीत के साथ भी टीम का प्लेऑफ में पहुंचना कंफर्म नहीं होगा. जीत के बाद टीम को बाकी टीमों के नतीजों पर निर्भर होना पड़ेगा. 

RCB प्लेऑफ में रख चुकी है कदम 

रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में कदम रखने वाली पहली टीम बनी थी. क्वालीफाई कर चुकी आरसीबी 18 प्वाइंट्स के साथ प्वाइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है. बेंगलुरु को अभी आखिरी लीग मैच खेलना बाकी है, जो 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा. 

जमकर बोल रहा विराट कोहली का बल्ला

सीजन में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता हुआ नजर आ रहा है. उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 54.20 की औसत और 164.74 के स्ट्राइक रेट से 542 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकल चुके हैं. वह लगातार ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं.

 

यह भी पढ़ें: CSK से लेकर कोलकाता-RCB तक, IPL इतिहास में किस टीम ने सबसे ज्यादा बार किया प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई? देखें लिस्ट

Published at : 21 May 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
CSK RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
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