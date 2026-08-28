कार में पानी भर जाए तो दरवाजा क्यों नहीं खुलता? जानें बचने का तरीका

तेज बारिश या बाढ़ के दौरान कार पानी में फंस जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. कई बार पानी बढ़ने पर कार का दरवाजा आसानी से नहीं खुलता. इसकी बड़ी वजह कार के अंदर और बाहर पानी के दबाव में अंतर होना है. ऐसे हालात में घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी होता है. कार के बाहर पानी का दबाव बढ़ने पर दरवाजे को अंदर से धक्का देकर खोलना मुश्किल हो सकता है. खासकर जब पानी का स्तर दरवाजे के काफी ऊपर तक पहुंच जाए. अंदर की हवा और बाहर के पानी के दबाव में अंतर दरवाजे पर जोर डालता है, जिससे उसे खोलने के लिए ज्यादा ताकत लगती है.

पहले खोलें दरवाजा या खिड़की

अगर कार पानी में फंस गई है और ज्यादा नहीं भरा है, तो सबसे पहले बाहर निकलने की कोशिश करें. दरवाजा आसानी से खुल रहा हो तो तुरंत कार से बाहर निकलें और सुरक्षित जगह पर जाएं. अगर दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो खिड़की खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करें. बिजली वाली खिड़कियां शुरू में काम कर सकती हैं, लेकिन पानी बढ़ने के बाद इनके बंद होने का खतरा रहता है. इसलिए देर करना ठीक नहीं है.

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दरवाजा खोलना क्यों होता है मुश्किल?

जब कार के बाहर पानी का स्तर ज्यादा होता है, तो पानी का दबाव दरवाजे पर पड़ता है. कार के अंदर शुरुआत में हवा होने के कारण बाहर और अंदर के दबाव में फर्क बना रहता है. इसी वजह से दरवाजे को धक्का देकर खोलना काफी मुश्किल हो सकता है. हालांकि जैसे जैसे कार के अंदर भी पानी भरता है, अंदर और बाहर के दबाव का अंतर कम हो सकता है. लेकिन इस स्थिति का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है. बेहतर यही है कि पानी बढ़ने से पहले ही बाहर निकलने की कोशिश की जाए.

सीट बेल्ट और बच्चों का भी रखें ध्यान

कार पानी में फंसने पर पहले सीट बेल्ट खोलें. अगर कार में बच्चे या दूसरे लोग हैं तो उन्हें बाहर निकलने में मदद करें. इस दौरान फोन, बैग या दूसरी चीजों को बचाने में समय बर्बाद न करें. अगर खिड़की नहीं खुल रही है, तो कार में मौजूद किसी सुरक्षित आपातकालीन उपकरण से साइड वाली खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशीश करें. आगे का शीशा आमतौर पर ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए साइड वाली खिड़की से निकलना आसान होगा.

जरूर याद रखें ये बातें

घबराएं नहीं और तुरंत बाहर निकलने का रास्ता देखें. पानी बढ़ने से पहले दरवाजा खोलने की कोशिश करें. दरवाजा न खुले तो तुरंत खिड़की खोलें. फोन या सामान बचाने के चक्कर में समय खराब न करें. बच्चों और दूसरे यात्रियों को पहले सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करें. कार से बाहर निकलकर बहते या गहरे पानी से दूर सुरक्षित जगह पर जाएं.

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