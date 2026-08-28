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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशकंगना रनौत ने भाई अक्षत को बांधी राखी, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'मेरे प्यारे भाई...'

कंगना रनौत ने भाई अक्षत को बांधी राखी, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'मेरे प्यारे भाई...'

कंगना रनौत ने भाई अक्षत के लिए लिखा, "तुम हमारे माता पिता की सेवा करो, कुल की गरिमा बढ़ाओ, पत्नी का सदा कल्याण करो, संतान की हमेशा रक्षा करो, और सदा जीवन से संतुष्ट रहो." 

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Aug 2026 10:52 AM (IST)
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हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने भाई अक्षत रनौत के लिए रक्षाबंधन पर एक्स पोस्ट शेयर किया. उन्होंने भाई अक्षत को राखी बांधते हुए फोटो साझा की और लिखा, "मेरे प्यारे भाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये प्रेम का बंधन है जो मैंने तुम्हारे हाथ पर बांधा है ये सदा तुम्हारी रक्षा करे." कंगना अपने इस पोस्ट में भाई के लिए प्यार जाहिर करते हुए भावुक हो गईं.

कंगना रनौत ने अक्षत के लिए आगे लिखा, "तुम हमारे माता पिता की सेवा करो, कुल की गरिमा बढ़ाओ, पत्नी का सदा कल्याण करो, संतान की हमेशा रक्षा करो, और सदा जीवन से संतुष्ट रहो." 

यह भी पढ़ें: 'आज रक्षाबंधन है मगर आप नहीं हैं', अजित दादा को याद कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले 

कंगना रनौत ने सभी को दी रक्षाबंधन की बधाई 

इतना ही नहीं, कंगना ने कहा, "मेरे प्यारे भाई मैं सदा तुम्हें स्वस्थ और समृद्ध देखूं, मेरे लिए तुम मेरे माता पिता की छवि हो तुम्हारा प्रेम और संरक्षण मुझे सदा मिले. सब भाइयों को इस अति प्रिय पर्व की बहुत शुभ कामनाएं. रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकमनाएं."

बाबा रामदेव ने भी कंगना को दी राखी की बधाई

योग गुरु बाबा रामदेव और सांसद कंगना रनौत के बीच चल रही अनबन को रक्षाबंधन के पर्व पर किनारे करते हुए रामदेव ने कंगना को राखी पर्व की बधाई दी है. बाबा रामदेव ने कहा कि वह अपनी बहन कंगना को पोस्ट के जरिए तोहफे और मिठाई भेज रहे हैं और वह चाहते हैं कि किसी भी वजह से उनके बीच बैर का भाव न रहे. 

यह भी पढ़ें: राजस्थान में रक्षाबंधन की रोनक, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने प्रेमचंद बैरवा को बांधी राखी

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 28 Aug 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Pradesh News Rakshabandhan 2026 Pradesh News 
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