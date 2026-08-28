रोडवेज बस में अब फ्री सफर, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में चुनाव होने जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी पार्टियों अभी से अपने तेवर तेज करते हुए नजर आ रही है इस बीच मौजूदा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. क्योंकि, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी है. सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त सफर की एक बेहद शानदार सौगात दी है. कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की आधिकारिक शुरुआत कर दी है.

अगर आप भी अपने घर की बुजुर्ग माताओं-बहनों को इस सुविधा का फायदा दिलाना चाहते हैं तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि रोडवेज बस में बिल्कुल फ्री सफर करने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होंगी.

किसे मिलेगा फायदा?

बता दें कि, फ्री सफर का लाभ उठाने के लिए सरकार ने सबसे पहली और मुख्य शर्त उम्र को बनाया है. इस योजना का फायदा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है.

60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को नियमित रूप से बस का टिकट लेना ही पड़ेगा. इसके अलावा यह सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लागू होगी. इस योजना के जरिए सरकार बुजुर्ग महिलाओं के रोजाना आने-जाने के खर्च को शून्य करना चाहती है.

यह भी पढ़ें: गलती से भी मत खरीदना ये कारें, जिंदगीभर जेब पर डालेंगी डाका

कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

वहीं, रोडवेज बस में मुफ्त सफर करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी रखा गया है ताकि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. मुफ्त टिकट पाने के लिए यात्रा के दौरान महिला यात्री के पास एक वैध सरकारी पहचान पत्र होना बेहद जरूरी है.

आप बस में कंडक्टर को अपना मूल आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं. दस्तावेज से आपकी उम्र और यूपी के निवासी होने का वेरिफिकेशन होते ही आपको जीरो बैलेंस का टिकट मिल जाएगा.

बिना झंझट की होगी यह व्यवस्था

जबकि अगर आप सोच रहे हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले कोई लंबा-चौड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. शुरुआती दौर में सिर्फ आधार या वोटर आईडी दिखाकर ही बस में मुफ्त एंट्री और टिकट मिल जाएगी.

हालांकि, भविष्य में इस सफर को और ज्यादा सुगम और हाइटेक बनाने के लिए परिवहन विभाग पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रहा है. इस कार्ड के बनते ही महिलाएं बस में लगे स्कैनर से स्वाइप करके बिना किसी झंझट के अपनी सीट पर बैठकर आरामदायक यात्रा कर सकेंगी.





रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं को डबल सौगात

आपको बता दें कि, एक तरफ जहां 60 साल से ऊपर की महिलाओं को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत जीवनभर मुफ्त सफर की सौगात मिली है. वहीं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरकार ने सभी उम्र की महिलाओं को एक और बड़ा सरप्राइज दिया है.

रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की हर उम्र की महिलाओं के साथ-साथ उनके एक सह-यात्री को भी रोडवेज और सिटी बसों में फ्री में सफर करने की सुविधा दी गई है. यानी इस बार बहनों को अपने भाई के घर राखी बांधने जाने के लिए बस किराए की बिल्कुल चिंता नहीं करनी होगी.

यह भी पढ़ें: Crash Test ने खोली इन कारों की पोल, Safety में निकलीं फिसड्डी