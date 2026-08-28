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हिंदी न्यूज़ऑटोरोडवेज बस में अब फ्री सफर, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

रोडवेज बस में अब फ्री सफर, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में फ्री सफर का ऐलान कर दिया है. जानिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शर्तें और नियम के बारें में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 10:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में साल 2027 में चुनाव होने जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी पार्टियों अभी से अपने तेवर तेज करते हुए नजर आ रही है इस बीच मौजूदा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. क्योंकि, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी है. सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त सफर की एक बेहद शानदार सौगात दी है. कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की आधिकारिक शुरुआत कर दी है.

अगर आप भी अपने घर की बुजुर्ग माताओं-बहनों को इस सुविधा का फायदा दिलाना चाहते हैं तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि रोडवेज बस में बिल्कुल फ्री सफर करने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होंगी.

किसे मिलेगा फायदा?

बता दें कि, फ्री सफर का लाभ उठाने के लिए सरकार ने सबसे पहली और मुख्य शर्त उम्र को बनाया है. इस योजना का फायदा केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है.

60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को नियमित रूप से बस का टिकट लेना ही पड़ेगा. इसके अलावा यह सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में लागू होगी. इस योजना के जरिए सरकार बुजुर्ग महिलाओं के रोजाना आने-जाने के खर्च को शून्य करना चाहती है.

रोडवेज बस में अब फ्री सफर, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

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कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

वहीं, रोडवेज बस में मुफ्त सफर करने की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी रखा गया है ताकि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. मुफ्त टिकट पाने के लिए यात्रा के दौरान महिला यात्री के पास एक वैध सरकारी पहचान पत्र होना बेहद जरूरी है.

आप बस में कंडक्टर को अपना मूल आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं. दस्तावेज से आपकी उम्र और यूपी के निवासी होने का वेरिफिकेशन होते ही आपको जीरो बैलेंस का टिकट मिल जाएगा.

बिना झंझट की होगी यह व्यवस्था

जबकि अगर आप सोच रहे हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले कोई लंबा-चौड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. शुरुआती दौर में सिर्फ आधार या वोटर आईडी दिखाकर ही बस में मुफ्त एंट्री और टिकट मिल जाएगी.

हालांकि, भविष्य में इस सफर को और ज्यादा सुगम और हाइटेक बनाने के लिए परिवहन विभाग पात्र महिलाओं को विशेष स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रहा है. इस कार्ड के बनते ही महिलाएं बस में लगे स्कैनर से स्वाइप करके बिना किसी झंझट के अपनी सीट पर बैठकर आरामदायक यात्रा कर सकेंगी.


रोडवेज बस में अब फ्री सफर, बस पूरी करनी होगी ये शर्त

रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं को डबल सौगात

आपको बता दें कि, एक तरफ जहां 60 साल से ऊपर की महिलाओं को लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत जीवनभर मुफ्त सफर की सौगात मिली है. वहीं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरकार ने सभी उम्र की महिलाओं को एक और बड़ा सरप्राइज दिया है.

रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की हर उम्र की महिलाओं के साथ-साथ उनके एक सह-यात्री को भी रोडवेज और सिटी बसों में फ्री में सफर करने की सुविधा दी गई है. यानी इस बार बहनों को अपने भाई के घर राखी बांधने जाने के लिए बस किराए की बिल्कुल चिंता नहीं करनी होगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Aug 2026 10:30 AM (IST)
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