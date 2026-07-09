भारत में लग्जरी कारों की बंपर डिमांड, Mercedes और BMW ने बना दिया नया रिकॉर्ड

Luxury Car Sales India 2026: पिछले कुछ सालों में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ रहा है. ऑटोमोबाइल बाजार में केवल अब नॉर्मल गाड़ियां ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों के ग्राफ भी ऊपर गए हैं. बता दें कि, हाल ही में साल 2026 के पहले 6 महीने के आंकड़े सामने आएं हैं. जिसे देख सभी को हैरानी हुई है. क्योंकि, भारत में लग्जरी कारें इस साल जमकर बिकी हैं.

लग्जरी गाड़ियों में मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनियों ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, कौन सी लग्जरी कार की सेल ज्यादा हुई है और भारत में लग्जरी गाड़ियों की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है.

मर्सिडीज ने मचाया धमाल

आपको बता दें कि, लग्जरी कार मार्केट में हमेशा से धमाल मचाने वाली मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने इस साल के पहले छह महीनों में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है. कंपनी ने जनवरी से जून 2026 के बीच पूरे 9,768 गाड़ियां बेची हैं. जो पिछले साल के मुकाबले 9 परसेंट की ग्रोथ हुई है.

इतना ही नहीं अप्रैल से जून की तिमाही में मर्सिडीज ने 4,637 कारें बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया है. रिपोर्ट में सामने आया है कि, कंपनी के सबसे महंगे मॉडल्स जैसे मेबैक और एएमजी सीरीज की डिमांड में 20 परसेंट से ज्यादा का उछाल आया है.

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बीएमडब्ल्यू ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मचाया गदर

इस साल मर्सिडीज को कड़ी टक्कर देते हुए बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने भी अपनी बिक्री में 17 परसेंट की जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है. कंपनी ने साल के पहले छह महीनों में रिकॉर्ड 9,075 कारें सेल की हैं. बता दें कि, ऐसा माना जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू की इस तूफानी रफ्तार के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है.

आज के समय में बीएमडब्ल्यू की बिकने वाली हर चौथी कार इलेक्ट्रिक है. जिससे कंपनी लग्जरी ईवी मार्केट में 69 परसेंट हिस्सेदारी के साथ नंबर वन बन चुकी है. इसके अलावा कंपनी की लंबी व्हीलबेस वाली सेडान और एसयूवी कारों को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

क्यों बढ़ गई भारत में महंगी गाड़ियों की मांग?

आपको यह बता दें कि इस बंपर सेल के पीछे का सबसे बड़ा कारण है देश के लोगों की बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती आमदनी. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे महंगी और आलीशान गाड़ियों को स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है.

इसके अलावा कंपनियों की बेहतरीन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी लगातार नए मॉडल्स का लॉन्च होना और ग्राहकों का नई टेक्नोलॉजी की तरफ झुकाव होना भी इस रिकॉर्ड बिक्री की मुख्य वजह है. आजकल अब लोग सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि एक प्रीमियम और आलीशान ड्राइविंग एक्सपीरियंस खरीदना चाहते हैं.

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