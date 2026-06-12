Highway Lights: रात के समय हाईवे पर सफर करते हुए अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर पूरी रात स्ट्रीट लाइटें क्यों नहीं जलतीं. शहरों की सड़कों की तरह अगर पूरे हाईवे पर रोशनी हो तो यात्रा और आसान हो सकती है. लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत के ज्यादातर हाईवे पूरी तरह रोशन नहीं होते. कई जगह केवल टोल प्लाजा, इंटरचेंज, बड़े चौराहों और आबादी वाले क्षेत्रों के पास ही लाइटें लगाई जाती हैं.

इस विषय पर NHAI ने भी स्पष्ट किया है कि हर किलोमीटर पर स्ट्रीट लाइट लगाना जरूरी नहीं होता. हाईवे की डिजाइन, वाहन तकनीक, बिजली की लागत और सड़क सुरक्षा जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जाता है. यही कारण है कि हाईवे पर रोशनी की व्यवस्था सामान्य शहरों की सड़कों से अलग होती है और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण वजहें छिपी हैं.

हर जगह लाइट लगाना जरूरी नहीं, हाईवे की डिजाइन भी है वजह

NHAI के अनुसार आधुनिक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वाहन चालक अपनी हेडलाइट की मदद से सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें. अधिकांश हाईवे पर ट्रैफिक एक दिशा में व्यवस्थित लेन में चलता है और सड़क के बीच डिवाइडर भी होता है. ऐसे में लगातार स्ट्रीट लाइट की जरूरत कम हो जाती है. दूसरी ओर इंटरचेंज, टोल प्लाजा, फ्लाईओवर जंक्शन, सुरंगों के प्रवेश और निकास बिंदुओं जैसी जगहों पर अतिरिक्त रोशनी जरूरी मानी जाती है.

इन क्षेत्रों में वाहन चालकों को दिशा बदलनी होती है, इसलिए वहां स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत के हिसाब से प्रकाश व्यवस्था करना ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक तरीका है. इससे सड़क उपयोगकर्ताओं को जरूरी स्थानों पर बेहतर दृश्यता मिलती है और संसाधनों का सही उपयोग भी होता है.

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बिजली खर्च और रखरखाव भी बनता है बड़ा कारण

देश में हजारों किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग मौजूद हैं. अगर हर हिस्से में पूरी रात स्ट्रीट लाइट चलाई जाए तो बिजली की खपत और रखरखाव का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा. लाखों लाइटों के संचालन, मरम्मत और निगरानी के लिए बड़े स्तर पर संसाधनों की जरूरत होगी. यही वजह है कि NHAI जरूरत आधारित प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता देता है. कई नए प्रोजेक्ट्स में सोलर आधारित लाइटिंग और ऊर्जा बचाने वाली LED तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है.

इससे बिजली की बचत के साथ संचालन लागत को भी कम किया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहन की हेडलाइट, सड़क संकेतक और रिफ्लेक्टिव मार्किंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं. इसलिए हाईवे पर हर जगह लाइट न होने का मतलब सुरक्षा में कमी नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी और तकनीकी रूप से तैयार की गई व्यवस्था का हिस्सा है.

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