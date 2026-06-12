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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में 1200 KM चलती है Maruti Fronx, 5 लाख सेल का आंकड़ा किया पार, जानें डिटेल्स

फुल टैंक में 1200 KM चलती है Maruti Fronx, 5 लाख सेल का आंकड़ा किया पार, जानें डिटेल्स

Maruti Fronx: मारुति फ्रॉन्क्स अपने सेगमेंट में शानदार माइलेज देने वाली कार है. इसका 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 21.79 kmpl और 1.2 लीटर पेट्रोल AMT वेरिएंट 22.89 kmpl का माइलेज देता है.

By : क़मरजहां | Updated at : 12 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी की की गाड़ियां हमेशा से ही लोगों की पसंदीदा रही हैं. अब कंपनी की नई कार Maruti Fronx ने बहुत कम समय में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इस कार ने 5 लाख सेल का आंकड़ा तेजी से पार कर लिया है. खास बात यह है कि यह Maruti की नेक्सा रेंज की सबसे जल्दी बिकने वाली कार बन गई है. 

Maruti Fronx को लोग इसलिए बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें SUV जैसा स्टाइल और छोटी कार जैसी आसानी दोनों मिलती हैं. इसका डिजाइन काफी नया और आकर्षक है, जो खासकर युवाओं को पसंद आ रहा है. यह कार देखने में थोड़ी बड़ी और दमदार लगती है, लेकिन चलाने में शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर भी काफी आसान है.

इस कार की कीमत भी इसकी सफलता का एक बड़ा कारण है. Fronx को ऐसे बजट में लॉन्च किया गया है जो ज्यादा लोगों की पहुंच में है. यानी यह कार न तो बहुत महंगी है और न ही बहुत बेसिक, बल्कि एक सही बैलेंस देती है. इसी वजह से मिडिल क्लास परिवार इसे आसानी से खरीद पा रहे हैं.

कार की परफॉर्मेंस और फीचर्स

परफॉर्मेंस की बात करें तो Fronx में अच्छे पेट्रोल इंजन मिलते हैं जो स्मूद ड्राइविंग और बेहतर माइलेज देते हैं. भारत में ज्यादातर लोग ऐसी कार चाहते हैं जो पेट्रोल भी कम खर्च करे और रोजाना की जरूरतों के लिए आरामदायक भी हो और Fronx इस जरूरत को पूरा करती है.

इसमें कई मॉडर्न फीचर्स भी दिए गए हैं जैसे टचस्क्रीन सिस्टम, स्मार्ट कनेक्टिविटी और सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. आज के समय में लोग सिर्फ गाड़ी का लुक नहीं देखते, बल्कि फीचर्स और सुरक्षा पर भी ध्यान देते हैं, और Fronx इस मामले में भी अच्छा ऑप्शन बनती है. Maruti Suzuki के Nexa शोरूम्स ने भी इसकी बिक्री बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है. यहां ग्राहकों को प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे कार खरीदना और भी आसान और भरोसेमंद लगता है. 

गाड़ी का कितना माइलेज?

Maruti Fronx अपने सेगमेंट में शानदार माइलेज देने वाली कार है. इसका 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 21.79 kmpl और 1.2 लीटर पेट्रोल AMT वेरिएंट 22.89 kmpl का माइलेज देता है. वहीं, 1.2 लीटर CNG वेरिएंट का माइलेज 28.51 km/kg है. इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 21.5 kmpl और टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट 20.01 kmpl का माइलेज ऑफर करता है. सबसे खास बात यह है कि पेट्रोल + CNG बाय-फ्यूल मॉडल फुल टैंक पर करीब 1200 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 12 Jun 2026 03:31 PM (IST)
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Auto News Maruti Fronx Maruti Fronx Mileage Maruti Fronx Features
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