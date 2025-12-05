PM Narendra Modi With President Putin In Car: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन गुरुवार, 4 दिसंबर की रात भारत आए हैं. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत किया. दुनिया के इन दो बड़े नेताओं की गले मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. रूस के राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के बाद पीएम मोदी उन्हें अपनी व्हाइट फॉर्च्यूनर में बैठाकर आवास पर ले गए. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस फॉर्च्यूनर में बैठे हुए फोटो भी शेयर की हैं.

5.5 करोड़ की गाड़ी में नहीं बैठे राष्ट्रपति पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत मानी जाती है. राष्ट्रपति पुतिन अक्सर ही लग्जरी कार ऑरस सीनेट (Aurus Senat) में ही सफर करते नजर आते हैं. रूस के राष्ट्रपति विदेश दौरे पर भी ये कार लेकर जाते हैं. ये गाड़ी उनके प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल का हिस्सा रहती है. मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सीनेट की कीमत 6,17,500 डॉलर हैं. भारतीय करेंसी में बदलने पर ये कीमत 5.5 करोड़ रुपये के करीब बैठती है. राष्ट्रपति पुतिन की ये बुलेटप्रूफ कार कई हाईटेक फीचर्स से लैस है. इस कार पर किसी भी केमिकल अटैक या ब्लास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ सकता.

पीएम मोदी ने नहीं चुनी Range Rover

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर ही रेंज रोवर कार से सफर करते नजर आते हैं. पीएम मोदी की ये बुलेटप्रूफ कार भी कई दमदार सेफ्टी फीचर्स से लैस है. भारत में लैंड रोवर रेंज रोवर कार की शुरुआती कीमत ही 2.31 करोड़ रुपये है. वहीं कार को बुलेटप्रूफ बनाने के साथ इस कार की कीमत और भी बढ़ जाती है.

Fortuner में साथ बैठे PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन

ऑरस सीनेट और रेंज रोवर को छोड़कर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन व्हाइट फॉर्च्यूनर में साथ बैठे नजर आए. पीएम मोदी ज्यादातर रेंज रोवर में सफर करते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर भारत के प्रधानमंत्री को टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी देखा गया है. भारत में फॉर्च्यूनर की कीमत 33.65 लाख रुपये से शुरू होकर 48.85 लाख रुपये के बीच है. लेकिन यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि ये कार भारतीय प्रधानमंत्री के सुरक्षा बेड़े में शामिल है, तब ये एक बुलेटप्रूफ गाड़ी होगी और इसकी कीमत भारतीय बाजार में मिलने वाली कार की तुलना में काफी ज्यादा मानी जा सकती है.

