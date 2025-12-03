देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR 88 B 8888 फिर होगी नीलाम, वजह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे

हरियाणा की मशहूर और देश की सबसे महंगी मानी जाने वाली नंबर प्लेट HR88B8888 एक बार फिर नीलामी में लगने जा रही है. कुछ दिन पहले यह नंबर प्लेट 1.17 करोड़ रुपये में बिक गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा से बेचा जाएगा. इसकी वजह काफी चौंकाने वाली है. जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा था, वह तय समय पर पूरा भुगतान नहीं कर पाया. दरअसल, ये नंबर प्लेट रोमुलस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुधीर कुमार ने बोली लगाकर जीती थी. दो दिनों तक चली बोली में उन्होंने 1.17 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, जिससे यह भारत की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट बनी.

आखिर क्यों नहीं हो पाया पेमेंट?

नियमों के मुताबिक भुगतान की आखिरी तारीख 1 दिसंबर,2025 दोपहर 12 बजे थी, लेकिन सुधीर कुमार समय पर पैसा जमा नहीं कर पाए. उन्होंने बताया कि शनिवार रात दो बार पैसे जमा करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम में टेक्निकल दिक्कत आ गई. इसी वजह से भुगतान पूरा नहीं हो पाया. उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार वाले नंबर प्लेट पर इतना पैसा खर्च करने के खिलाफ हैं. परिवार का कहना है कि एक नंबर प्लेट पर इतनी बड़ी रकम देना ठीक फैसला नहीं है. सुधीर कुमार का कहना है कि वे इस मुद्दे पर परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं और सोमवार तक अंतिम फैसला लेंगे.

ऑनलाइन नीलामी कैसे होती है?

हरियाणा हर हफ्ते फैंसी और VIP नंबर प्लेट की ऑनलाइन नीलामी करता है. शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक लोग अपनी पसंद के नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद बुधवार तक ऑनलाइन बोली चलती है और fancy.parivahan.gov.in पोर्टल पर नतीजे जारी होते हैं. इस हफ्ते सबसे ज्यादा ध्यान नंबर HR88B8888 पर रहा. इसके लिए कुल 45 लोगों ने आवेदन किया. इसका बेस प्राइस 50,000 रुपये था, जो बढ़ते-बढ़ते 1.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

HR88B8888 इतना खास क्यों है?

इस नंबर को खास बनाने वाली इसकी दिखावट है. इसमें बार-बार 8 नंबर आता है और बीच में दिया गया B भी देखने में 8 जैसा लगता है. इसी वजह से पूरा नंबर एक जैसे डिजाइन का दिखाई देता है. इसमें ‘HR’ हरियाणा राज्य को दिखाता है, ‘88’ उस जिले या RTO को बताता है, जहां गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, ‘B’ उस RTO की सीरीज को बताता है जिससे ये नंबर यूनिक दिखता है.

