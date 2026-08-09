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हिंदी न्यूज़ऑटो7 Seater Cars Under 20 Lakh: 20 लाख के बजट में ये हैं बेस्ट 7 सीटर कारें, देख लें लिस्ट

7 Seater Cars Under 20 Lakh: 20 लाख के बजट में ये हैं बेस्ट 7 सीटर कारें, देख लें लिस्ट

7 Seater Cars Under 20 Lakh: 20 लाख रुपये के बजट में अर्टिगा, कैरेंस, रूमियन, बोलेरो समेत कई 7 सीटर कारें मिलती हैं. खरीदने से पहले फीचर्स, माइलेज, सुरक्षा और सर्विस खर्च जरूर देखें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 09 Aug 2026 11:00 PM (IST)
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 7 Seater Cars Under 20 Lakh: अगर परिवार बड़ा है और 7 सीटर कार खरीदने की तैयारी है, तो 20 लाख रुपये के बजट में कई अच्छे विकल्प मिल जाते हैं. इस कीमत में ऐसी कारें मौजूद हैं जिनमें ज्यादा बैठने की जगह के साथ आराम, फीचर्स और बेहतर सड़क पर चलने का अनुभव भी मिलता है. हालांकि, कार चुनने से पहले अपने इस्तेमाल, माइलेज, सर्विस खर्च और पेट्रोल डीजल विकल्प पर ध्यान देना जरूरी है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के 2.4 जीएक्स वैरिएंट की कीमत करीब 19 से 19.32 लाख रुपये के बीच है, जबकि जीएक्स प्लस वैरिएंट करीब 20.83 लाख रुपये तक जाता है. दमदार डीजल इंजन, शानदार रीसेल वैल्यू और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से यह आज भी प्रीमियम MPV सेगमेंट की पहली पसंद बनी हुई है.

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

अगर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ प्रीमियम अनुभव चाहिए, तो टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का जीएक्स पेट्रोल वैरिएंट करीब 19.53 लाख रुपये में मिल जाता है, जबकि जीएक्स (ओ) वैरिएंट करीब 20.97 लाख रुपये तक पहुंचता है. 23 किमी/लीटर तक का माइलेज देने वाली यह गाड़ी सेगमेंट में सबसे बेहतरीन ईंधन दक्षता वाली मानी जाती है.

महिंद्रा XUV7OO

महिंद्रा XUV700 का बेस ट्रिम भी 15 लाख रुपये के आसपास से शुरू होता है, और इसके ऊपरी वैरिएंट 20 लाख के बजट में प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम सेफ्टी फीचर्स और दमदार इंजन के साथ आते हैं, जो इसे इस रेंज की सबसे फीचर रिच SUV में से एक बनाते हैं.

किआ कैरेन्स, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम में मजबूत दावेदार

किआ कैरेन्स भी 15 लाख रुपये के एक्स शोरूम बजट में उपलब्ध है, और इसके टॉप वैरिएंट 20 लाख के करीब प्रीमियम केबिन, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस्ड कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आते हैं.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों पर घूमने का है शौक तो खरीद लें ये EV, इतनी मिलेगी रेंज

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का जेड8 डीजल वैरिएंट करीब 19.30 लाख रुपये में आता है, जिसमें प्रीमियम इंटीरियर, सनरूफ और दमदार इंजन का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो इसे 20 लाख के बजट में एक मजबूत लग्जरी दावेदार बनाता है.

टाटा सफारी

20 लाख के बजट में प्रीमियमस्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की तलाश करने वालों के लिए टाटा सफारी भी एक शानदार विकल्प है. इसकी खासियत इसका बोल्ड डिजाइन और मजबूत सेफ्टी रेटिंग है. इस बजट में इसे लेने पर आपको लग्जरी फील के साथ साथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस भी मिलती है.

समय इन बातों का रखें ध्यान

सिर्फ 7 सीट देखकर कार खरीदना सही फैसला नहीं होगा. तीसरी लाईन में बैठने की जगह, सामान रखने की क्षमता, माइलेज, सर्विस खर्च, सुरक्षा सुविधाएं और आपकी रोजाना की जरूरत को जरूर देखें फिर खरीदें.

यह भी पढ़ें: कितनी खास है 502 KM रेंज वाली Curvv EV? खरीदने से पहले जानिए

Published at : 09 Aug 2026 11:00 PM (IST)
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