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हिंदी न्यूज़ऑटोकितनी खास है 502 KM रेंज वाली Curvv EV? खरीदने से पहले जानिए

कितनी खास है 502 KM रेंज वाली Curvv EV? खरीदने से पहले जानिए

Tata Curvv EV: इसका डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पोर्टी रखा गया है. इसके फ्रंट में LED लाइटिंग सेटअप, आकर्षक ग्रिल/फ्रंट डिजाइन और अलग स्टाइल के बंपर दिए गए हैं. SUV-कूप बॉडी इसकी सबसे बड़ी खासियत है,

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 09 Aug 2026 07:07 AM (IST)
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भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी सेगमेंट में Tata Motors की Curvv EV एक अलग डिजाइन के साथ ग्राहकों का ध्यान खींचती है. इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका कूप-स्टाइल SUV डिजाइन है, जो इसे बॉक्सी SUV से अलग बनाता है. कार में मॉडर्न लुक के साथ प्रीमियम फीचर्स, अच्छी ड्राइविंग रेंज और कई एडवांस टेक्नोलॉजी दिए गए हैं. यही वजह है कि यह उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन है, जो इलेक्ट्रिक कार के साथ स्टाइल और फीचर्स दोनों चाहते हैं.

Tata Curvv EV का डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पोर्टी रखा गया है. इसके फ्रंट में LED लाइटिंग सेटअप, आकर्षक ग्रिल/फ्रंट डिजाइन और अलग स्टाइल के बंपर दिए गए हैं. SUV-कूप बॉडी इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसमें रूफलाइन पीछे की तरफ धीरे-धीरे नीचे आती है. इससे कार को स्पोर्टी और प्रीमियम लुक मिलता है. इसमें अलॉय व्हील्स, LED DRLs और कनेक्टेड टेललैंप जैसे डिजाइन एलिमेंट्स भी मिलते हैं.

कैसा है इंटीरियर और फीचर्स?

  • केबिन की बात करें तो Tata Curvv EV को मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाया गया है. इसमें बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है. इसके अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. कुछ वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और जेस्चर-कंट्रोल टेलगेट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.


कितनी खास है 502 KM रेंज वाली Curvv EV? खरीदने से पहले जानिए

  • Curvv EV की सबसे अहम खासियत इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है. इलेक्ट्रिक मोटर के कारण इसमें पेट्रोल या डीजल इंजन की जरूरत नहीं पड़ती और ड्राइविंग के दौरान तुरंत टॉर्क मिलता है. इसकी वास्तविक रेंज बैटरी पैक, ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और मौसम जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करती है. इसलिए कंपनी की सर्टिफाइड रेंज और रोजमर्रा में मिलने वाली वास्तविक रेंज में अंतर हो सकता है.

क्यों खास है Tata Curvv EV?

  • इलेक्ट्रिक कार खरीदते समय चार्जिंग भी एक जरूरी पहलू होता है. Tata Curvv EV में फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है, जिससे लंबी यात्रा के दौरान कम समय में बैटरी को पर्याप्त चार्ज किया जा सकता है. घर पर AC चार्जिंग के जरिए इसे रोजाना चार्ज किया जा सकता है, जबकि हाईवे या पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर DC फास्ट चार्जर ज्यादा उपयोगी रहता है. अगर रेंज की बात करें तो इसकी MIDC रेंज 502 किलोमीटर है.
  • Tata की इलेक्ट्रिक कारों में सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जाता है. Curvv EV में एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और कैमरा जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं. ऊंचे वेरिएंट में अतिरिक्त ड्राइवर-असिस्ट और सुरक्षा तकनीक भी मिल सकती हैं. यानी कंपनी ने इसे केवल डिजाइन और रेंज के आधार पर नहीं, बल्कि सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मजबूत बनाने की कोशिश की है.

किन कारों से मुकाबला?

  • Tata Curvv EV का मुकाबला भारतीय इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट की कई कारों से होता है. इसकी कीमत, साइज और फीचर्स को देखते हुए Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, Mahindra BE 6 जैसी इलेक्ट्रिक SUVs इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों में शामिल हो सकती हैं. वहीं Maruti e Vitara जैसी नई इलेक्ट्रिक SUVs भी इस सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही हैं.


कितनी खास है 502 KM रेंज वाली Curvv EV? खरीदने से पहले जानिए

  • अगर आप ऐसी इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं जिसका डिजाइन बाकी सामान्य SUVs से अलग हो, केबिन में आधुनिक फीचर्स हों और शहर के साथ लंबी दूरी की ड्राइविंग भी करनी हो, तो Tata Curvv EV पर विचार किया जा सकता है. इसकी कूप-स्टाइल बॉडी इसे खास बनाती है, जबकि बड़े डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स, सनरूफ और अन्य प्रीमियम सुविधाएं इसे ज्यादा आकर्षक बनाती हैं.
  • Tata Curvv EV उन खरीदारों के लिए एक प्रीमियम और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक SUV का विकल्प है, जो सिर्फ कम रनिंग कॉस्ट वाली EV नहीं बल्कि एक अलग डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और SUV की ऊंची ड्राइविंग पोजिशन भी चाहते हैं. खरीदने से पहले अपने इस्तेमाल के हिसाब से इसकी वास्तविक रेंज, चार्जिंग सुविधा, वेरिएंट और ऑन-रोड कीमत जरूर जांचना बेहतर रहेगा.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 09 Aug 2026 07:07 AM (IST)
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