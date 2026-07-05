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हिंदी न्यूज़ऑटोदेश की सबसे सस्ती EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानिए कितनी है गाड़ी की कीमत?

देश की सबसे सस्ती EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानिए कितनी है गाड़ी की कीमत?

Tata Tiago EV on Discount: टाटा टियागो EV एक एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक है, जिसे खास तौर पर शहरों में रोजाना की ड्राइविंग के लिए डिजाइन किया गया है. आइए गाड़ी के डिस्काउंट के बारे में जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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अगर आप कम बजट में एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Tata Tiago EV इस समय आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकती है. जुलाई 2026 में इस कार पर कंपनी की तरफ से बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें ग्राहकों को करीब 1.45 लाख रुपये तक की बचत का फायदा मिल सकता है. यह ऑफर खास तौर पर उन लोगों के लिए आकर्षक है जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं और कम कीमत में अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं.

इस ऑफर के तहत Tata Tiago EV की कीमत पहले के मुकाबले काफी कम हो जाती है. हालांकि यह छूट सभी वेरिएंट्स पर एक जैसी नहीं है, बल्कि अलग-अलग मॉडल और डीलरशिप के हिसाब से इसमें थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है. गाड़ी पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट करीब 1.45 लाख रुपये तक पहुंच सकता है, जो इस कार को अपने सेगमेंट में और भी किफायती बना देता है. गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये है. 

गाड़ी की खासियत और रेंज

Tata Tiago EV एक एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक है, जिसे खास तौर पर शहरों में रोजाना की ड्राइविंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. पहला 19.2 kWh बैटरी पैक है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 200 से 226 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है. यह बैटरी उन लोगों के लिए ठीक है, जिनका रोजाना का सफर कम दूरी का होता है.

दूसरा 24 kWh बैटरी पैक ज्यादा पावरफुल है और यह लगभग 250 से 285 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. यह वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहतर है जो थोड़ा लंबा सफर करते हैं या ज्यादा बैकअप चाहते हैं. दोनों ही बैटरी ऑप्शन शहर की ड्राइविंग को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ताकि रोजाना के इस्तेमाल में परेशानी न हो.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

चार्जिंग की बात करें तो Tata Tiago EV को DC फास्ट चार्जर की मदद से सिर्फ 35 मिनट में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. इसका मतलब है कि अगर आप किसी सफर पर हैं तो थोड़े समय के ब्रेक में ही कार काफी हद तक चार्ज हो सकती है और फिर से चलने के लिए तैयार हो जाती है. यह फीचर इसे काफी सुविधाजनक बनाता है.

फीचर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार में मॉडर्न टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह कम कीमत में भी एक अच्छा और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे सके.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 02:30 PM (IST)
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