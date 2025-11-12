Hero Splendor Plus की क्या है कीमत? इस बाइक को EMI पर खरीदने के लिए भरने होंगे कितने रुपये?

Hero Splendor Plus EMI Calculator: भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में हीरो स्प्लेंडर प्लस का नाम शामिल है. मार्केट में इस बाइक की डिमांड सालों से है. GST कटौती के बाद इस बाइक की कीमत में भारी गिरावट आई है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम प्राइस 73,902 रुपये से शुरू होकर 76,437 रुपये तक जाती है. स्प्लेंडर प्लस के चार वेरिएंट भारतीय बाजार में शामिल हैं.

EMI पर कैसे खरीदें Hero Splendor Plus?

हीरो स्प्लेंडर प्लस को खरीदने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक बार में पूरा पेमेंट करें. इस बाइक को लोन पर खरीदकर हर महीने एख तय अमाउंट EMI के तौर पर जमा करके भी खरीदा जा सकता है. ये बाइक खरीदने के लिए आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए 9,000 रुपये होने चाहिए. इसके बाद आप 4 या 5 साल के लिए भी EMI बनवा सकते हैं.

हीरो स्प्लेंडर प्लस खरीदने के लिए अगर आप 2 साल के लिए लोन लेते हैं, तब आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए टोटल 86,688 रुपये चुकाने होंगे. इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से 24 महीनों तक हर महीने 3,612 रुपये की EMI जमा करनी होगी. इससे आप दो साल के बाइक लोन पर ब्याज के 7,631 रुपये तक जमा करेंगे.

हीरो स्प्लेंडर प्लस के स्टैंडर्ड मॉडल को खरीदने के लिए आपको 79,057 रुपये का लोन लेना होगा. अगर आप 9 फीसदी की ब्याज पर तीन साल के लिए लोन लेते हैं, तब आपको 36 महीनों तक हर महीने 2,514 रुपये बैंक में जमा करने होंगे. इससे आप अगले तीन साल में 90,504 रुपये बैंक में जमा करेंगे, जिसमें 11,447 रुपये इंटरेस्ट के जाएंगे.

अगर आप हीरो की ये बाइक चार साल के लोन पर खरीदते हैं, तब लोन पर 9 फीसदी की ब्याज से आपको हर महीने करीब 2,000 रुपये की EMI भरनी होगी, लेकिन इससे आप 48 महीनों में इंटरेस्ट के 15,359 रुपये ज्यादा जमा करेंगे.

बाइक खरीदने के लिए किसी भी बैंक से लोन लेते वक्त सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. बैंक की अलग-अलग होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

