Hyundai i20 की क्या है कीमत? EMI पर कितनी डाउन पेमेंट करते खरीद सकते हैं ये प्रीमियम हैचबैक?

Hyundai i20 EMI Calculator: हुंडई i20 एक 5-सीटर प्रीमियम हैचबैक कार है. ये कार 7 कलर वेरिएंट के साथ मार्केट में मौजूद है. इसमें i20 की ब्रांडिंग के साथ डुअल टोन सीट मिलती हैं. इस गाड़ी में फास्ट USB Type C चार्जिंग पॉइंट दिया है. हुंडई की इस कार में फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल (FATC) सिस्टम लगा है. हुंडई i20 की नई दिल्ली में ऑन रोड प्राइस 6.87 लाख रुपये से शुरू होकर 10.43 लाख रुपये तक जाती है.

हुंडई i20 की पावर

हुंडई i20 में 1.2 Kappa पेट्रोल इंजन लगा है. कार में लगे इस इंजन से 6,000 rpm पर 61 KW की पावर मिलती है. वहीं 4,200 rpm पर 114.7 Nm का टॉर्क मिलता है. इस गाड़ी में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा मिलता है. साथ ही ये कार इंटेलीजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ आती है. हुंडई की इस कार के फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

EMI पर कैसे खरीद सकते हैं Hyundai i20?

हुंडई i20 के बेस मॉडल की दिल्ली में ऑन-रोड प्राइस 6.87 लाख रुपये है. इस गाड़ी को 69,000 रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदा जा सकता है. अगर आप चाहे तो इससे ज्यादा रुपये डाउन पेमेंट पर जमा करके हर महीने की कम अमाउंट की EMI बनवा सकते हैं. लेकिन अगर आप हुंडई की ये कार खरीदने के लिए 69,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तब हर महीने कार लोन पर कितनी EMI भरनी होगी, आइए जानते हैं.

हुंडई i20 खरीदने के लिए अगर आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से 48 महीनों तक 15,376 रुपये जमा करने होंगे.

हुंडई की इस कार को अगर आप 5 साल के लोन पर लेते हैं, तो 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 12,826 रुपये की EMI भरनी होगी.

अगर हुंडई की ये कार 6 साल के लोन पर खरीदी जाती है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने बैंक में 11,137 रुपये जमा करने होंगे.ॉ

हुंडई की ये कार अगर 7 साल के लोन पर खरीदते हैं, तब हर महीने 9,941 रुपये की ईएमआई भरनी होगी.

यह भी पढ़ें

Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज