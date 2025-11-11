हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai i20 की क्या है कीमत? EMI पर कितनी डाउन पेमेंट करते खरीद सकते हैं ये प्रीमियम हैचबैक?

Hyundai i20 की क्या है कीमत? EMI पर कितनी डाउन पेमेंट करते खरीद सकते हैं ये प्रीमियम हैचबैक?

Hyundai i20 Price And Specifications: हुंडई i20 एक प्रीमियम हैचबैक है. ये कार 10 लाख रुपये की रेंज में आती है. इस गाड़ी को एक लाख के अंदर डाउन पेमेंट करके भी खरीदा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 11 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Preferred Sources

Hyundai i20 EMI Calculator: हुंडई i20 एक 5-सीटर प्रीमियम हैचबैक कार है. ये कार 7 कलर वेरिएंट के साथ मार्केट में मौजूद है. इसमें i20 की ब्रांडिंग के साथ डुअल टोन सीट मिलती हैं. इस गाड़ी में फास्ट USB Type C चार्जिंग पॉइंट दिया है. हुंडई की इस कार में फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल (FATC) सिस्टम लगा है. हुंडई i20 की नई दिल्ली में ऑन रोड प्राइस 6.87 लाख रुपये से शुरू होकर 10.43 लाख रुपये तक जाती है.

हुंडई i20 की पावर

हुंडई i20 में 1.2 Kappa पेट्रोल इंजन लगा है. कार में लगे इस इंजन से 6,000 rpm पर 61 KW की पावर मिलती है. वहीं 4,200 rpm पर 114.7 Nm का टॉर्क मिलता है. इस गाड़ी में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन लगा मिलता है. साथ ही ये कार इंटेलीजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ आती है. हुंडई की इस कार के फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

EMI पर कैसे खरीद सकते हैं Hyundai i20?

हुंडई i20 के बेस मॉडल की दिल्ली में ऑन-रोड प्राइस 6.87 लाख रुपये है. इस गाड़ी को 69,000 रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदा जा सकता है. अगर आप चाहे तो इससे ज्यादा रुपये डाउन पेमेंट पर जमा करके हर महीने की कम अमाउंट की EMI बनवा सकते हैं. लेकिन अगर आप हुंडई की ये कार खरीदने के लिए 69,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तब हर महीने कार लोन पर कितनी EMI भरनी होगी, आइए जानते हैं.

  • हुंडई i20 खरीदने के लिए अगर आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से 48 महीनों तक 15,376 रुपये जमा करने होंगे.
  • हुंडई की इस कार को अगर आप 5 साल के लोन पर लेते हैं, तो 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 12,826 रुपये की EMI भरनी होगी.
  • अगर हुंडई की ये कार 6 साल के लोन पर खरीदी जाती है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने बैंक में 11,137 रुपये जमा करने होंगे.ॉ
  • हुंडई की ये कार अगर 7 साल के लोन पर खरीदते हैं, तब हर महीने 9,941 रुपये की ईएमआई भरनी होगी.

यह भी पढ़ें

Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज

Published at : 11 Nov 2025 08:06 AM (IST)
Tags :
Hyundai EMI Hyundai I20 Hyundai Cars Hatchback Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री Amit Shaha करेंगे हाईलेवल मीटिंग
Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast: UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
Delhi Blast Update: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
Bihar Election 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था, फिर एक घटना में कैसे बना हमारा ब्रह्माण्ड?
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
घर पर कैसे करें शिमला मिर्च की खेती? जानें किचन गार्डन में लगाने का आसान तरीका
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget