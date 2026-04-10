नेशनल हाईवे पर लेकर जा रहे हैं कार तो पढ़ लें यह खबर, आज से बदल गया यह नियम

Toll plaza new rule: अगर आप भी नेशनल हाईवे पर सफर करते रहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल वसूली व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने का फैसला किया है, जो आज यानी 10 अप्रैल से लागू हो गया है. इस नए नियम के तहत अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और केवल डिजिटल माध्यमों से ही टोल चुकाना होगा.

अब सिर्फ फास्टैग और यूपीआई से होगा पेमेंट

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई व्यवस्था में टाेल देने के लिए फास्टैग को प्राथमिक माध्यम बनाया गया है. जिन वाहनों में फास्टैग लगा हुआ है, उनसे सीधे टोल कट जाएगा. वहीं अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं लगा है या वह एक्टिवेट नहीं है, तो ऐसे में यूपीआई के जरिए पेमेंट करना होगा. हालांकि इस कंडीशन में वाहन चालक को सामान्य टोल शुल्क से 1.25 गुना ज्यादा राशि देनी पड़ेगी.

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हाईवे टोल प्लाजा पर नो कैश पॉलिसी का क्या है मकसद?

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और ट्रैफिक जाम की समस्या को घटाना है. डिजिटल पेमेंट से टोल कलेक्शन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके अलावा अगर कोई वाहन बिन वैलिड फास्टैग के टोल प्लाजा पर पहुंचता है और यूपीआई से पेमेंट करता है तो उसे 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा फीस देनी होगी. उदाहरण के तौर पर अगर टोल फीस 100 रुपये है तो यूपीआई से पेमेंट करने पर 125 रुपये देने होंगे. वहीं अगर कोई चालक फास्टैग और यूपीआई दोनों से पेमेंट करने से इनकार कर देता है, तो टाेल नियमों के तहत उसे आगे जाने से रोका जा सकता है और बकाया राशि पर कार्रवाई भी हो सकती है

छूट के नियम भी हुए सख्त

नए नियमों के तहत अब टोल में छूट सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगी, जिनके पास वैलिड छूट वाला फास्टैग या वार्षिक पास होगा. केवल पहचान पत्र दिखाकर टोल से बचने की सुविधा अब खत्म कर दी गई है. सरकारी वाहनों के लिए भी छूट पाने के लिए वैलिड पास होना जरूरी है. वहीं बार-बार हाईवे इस्तेमाल करने वालों के लिए फास्टैग का वार्षिक पास एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है. इस पास के तहत एक साल में लगभग 200 यात्रा की जा सकती है. इसकी कीमत 1 अप्रैल 2026 से बड़ा कर 3075 रुपये कर दी गई है.

अब हाईवे पर सफर से पहले यह कर लेंं, यह जरूरी काम

नए नियम लागू होने से पहले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वह अपने वाहन में फास्टैग लगवा कर उसे एक्टिवेट कर लें. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस हो और केवाईसी पूरी तरह अपडेट हो, ताकि टोल प्लाजा पर किसी तरह की परेशानी न हो.

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