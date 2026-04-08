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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो अब करना होगा ये काम, वरना प्रोसेस नहीं होगा क्लेम

EPFO से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो अब करना होगा ये काम, वरना प्रोसेस नहीं होगा क्लेम

EPFO Online Process: EPFO डेट ऑफ एग्जिट अब ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है. जिससे PF निकालना या ट्रांसफर करना पहले से आसान हुआ है. आइए जानते हैं, इस बारे में.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 09:08 PM (IST)
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EPFO Online PF Transfer: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए पीएफ निकालना या ट्रांसफर करना पहले से आसान हो गया है. अक्सर नौकरी छोड़ने के बाद पुरानी कंपनी आपकी 'डेट ऑफ एग्जिट' पोर्टल पर दर्ज नहीं करती थी, जिससे फंड फंस जाता है.

अब आप इसे कंपनी या ऑफिस जाए बिना ही घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे EPFO पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं. यानी की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए अब परेशान होनी की जरूरत नहीं होगी. आइए जानते हैं, इस बदलाव के बारे में.

 डेट ऑफ एग्जिट ऐसे करें अपडेट

अपने मोबाइल या कंप्यूटर से EPFO के 'Member Unified Portal' में लॉगिन करें. इसके लिए अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरें. लॉगिन करने के बाद 'View' में जाकर 'Service History' ऑप्शन पर पहुंचे. यहां देखें कि आपकी पुरानी कंपनी के सामने 'Date of Exit' अपडेट है या नहीं? अगर लिखा है 'Not Available', तो इसे अपडेट करना जरूरी है.

अपडेट करने के लिए 'Manage' टैब में जाएं और 'Mark Exit' चुनें. अब उस कंपनी का चयन करें जिसकी एग्जिट डेट भरनी है. फॉर्म में नौकरी छोड़ने की तारीख और 'Reason of Cessation' में 'Short Service' या 'Cessation' विकल्प का चुनाव करें.

फिर चेकबॉक्स पर टिक करके 'Request OTP' पर क्लिक करें. लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें और सबमिट करें. आपकी एग्जिट डेट तुरंत पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी.  इसके लिए पुरानी कंपनी या ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

डेट ऑफ एग्जिट (DOE) अपडेट क्यों जरूरी है?

अगर आप अपना PF पैसा निकालना चाहते है या फिर नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको पिछली नौकरी छोड़ने की तारीख पोर्टल पर दर्ज करनी होती है. बिना डेट ऑफ एग्जिट के EPFO आपके विड्रॉल या पेंशन क्लेम (Form 10C) को प्रोसेस नहीं कर सकता. नई नौकरी में जॉइन करने के बाद भी पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर करने के लिए सही डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना जरूरी है.

DOE अपडेट करते समय सावधानियां

डेट ऑफ एग्जिट ऑनलाइन भरते समय ध्यान दें कि इसे नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 60 दिन बाद ही अपडेट करें. पुरानी नौकरी की एग्जिट डेट नई जॉइनिंग डेट से पहले होनी चाहिए, वरना क्लेम रुक सकता है.

सही तारीख और Reason of Cessation भरें. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक हो. ऐसा करने से आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:

8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, 13 अप्रैल को होगी बैठक, सैलरी और पेंशन पर होगा आर-पार का फैसला

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 09:08 PM (IST)
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Utility News EPFO Date Of Exit EPFO Online PF Transfer
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