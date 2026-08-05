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हिंदी न्यूज़ऑटो8 लाख घरों में पहुंची Tata की ये SUV, कीमत सिर्फ 5.70 लाख रुपये

8 लाख घरों में पहुंची Tata की ये SUV, कीमत सिर्फ 5.70 लाख रुपये

Tata Punch Sales: फरवरी 2026 में इस SUV ने 7 लाख यूनिट की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था और इसके बाद महज पांच महीने से भी कम समय में यह 8 लाख यूनिट तक पहुंच गई है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Aug 2026 12:20 PM (IST)
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भारतीय कार बाजार में माइक्रो SUV सेगमेंट की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है और इस सेगमेंट में Tata Punch ग्राहकों की पहली पसंद बनकर उभरी है. कम कीमत, दमदार सेफ्टी, शानदार फीचर्स और पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक जैसे कई पावरट्रेन ऑप्शन की बदौलत इस SUV ने अब एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. Tata Punch ने लॉन्च के पांच साल से भी कम समय में 8 लाख यूनिट के सेल का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

टाटा मोटर्स ने Tata Punch को अक्टूबर 2021 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. लॉन्च के बाद से ही इस SUV को ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला. कंपनी के मुताबिक, Punch ने केवल 57 महीनों में घरेलू बाजार में 8 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

खास बात यह है कि फरवरी 2026 में इस SUV ने 7 लाख यूनिट की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया था और इसके बाद महज पांच महीने से भी कम समय में यह 8 लाख यूनिट तक पहुंच गई. इससे यह अपने सेगमेंट की सबसे तेजी से यह मुकाम हासिल करने वाली SUV बन गई है.

क्यों इतनी पॉपुलर है Tata Punch?

  • Tata Punch की पॉपुलेरिटी के पीछे कई वजहें हैं. यह SUV पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शन में मौजूद है,  जिससे अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है. इसके अलावा इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, आकर्षक डिजाइन और किफायती कीमत ने भी इसे बाजार में खास पहचान दिलाई है.

8 लाख घरों में पहुंची Tata की ये SUV, कीमत सिर्फ 5.70 लाख रुपये

  • टाटा मोटर्स ने जनवरी 2026 में Punch का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था. नए मॉडल में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में कई बदलाव किए गए. इसके साथ ही इसमें नए फीचर्स और पावरट्रेन ऑप्शन भी जोड़े गए, जिससे इसकी मांग और तेजी से बढ़ी. जून 2026 में Punch ने 21,006 यूनिट की रिकॉर्ड मंथली सेल दर्ज की, जो अब तक की इसकी सबसे ज्यादा मंथली सेल है.
  • नई Tata Punch में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छह एयरबैग और कई मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. यही वजह है कि यह अपने सेगमेंट में सबसे फीचर-लोडेड गाड़ियों में गिनी जाती है. 

कितनी है इस गाड़ी की कीमत?

  • Tata Punch की कीमत अलग-अलग पावरट्रेन के हिसाब से बदलती है. पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.70 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि CNG वेरिएंट की कीमत करीब 6.80 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं Punch EV की शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

8 लाख घरों में पहुंची Tata की ये SUV, कीमत सिर्फ 5.70 लाख रुपये

  • पिछले महीनों Bharat NCAP की ओर से क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें Tata Punch CNG को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली. ऐसे में यह भारत की सबसे सस्ती और सेफ CNG कारों में से एक बन चुकी है. यह कार रोजाना इस्तेमाल के लिए काफी किफायती मानी जाती है, क्योंकि CNG पर चलने से पेट्रोल के मुकाबले खर्च काफी कम हो जाता है. इसके साथ ही गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमैटिक (AMT) जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग आसान हो जाती है. 

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

  • क्रैश टेस्ट के लिए टाटा की नई पंच की टक्कर एक ट्रक के साथ कराई गई. ट्रक से जोरदार टक्कर के बाद टाटा पंच के सिर्फ बोनट वाले हिस्से को ही नुकसान पहुंचा और वहीं तक सीमित रहा, जबकि बोनट से पीछे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से सेफ रहा. टेस्ट के दौरान टक्कर के बाद गाड़ी में यात्रियों में बैठाई गई डमी भी पूरी तरह सेफ थी. 
  • Tata Punch, Nexon के बाद टाटा मोटर्स की दूसरी SUV बन गई है जिसने 8 लाख सेल का आंकड़ा पार किया है. लगातार बढ़ती बिक्री से साफ है कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा इस SUV पर लगातार मजबूत हुआ है. कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में Punch की बिक्री और भी बढ़ेगी और यह माइक्रो SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगी. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Aug 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
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