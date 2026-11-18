Maruti Arena vs Nexa: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की गाड़ियां भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं. जब भी कोई ग्राहक मारुति की कार खरीदने जाता है, तो उसे दो अलग-अलग तरह के शोरूम देखने को मिलते हैं-पहला मारुति सुजुकी Arena और दूसरा मारुति सुजुकी NEXA.

कई बार आम ग्राहकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ये दोनों अलग-अलग कंपनियां हैं या फिर इनकी गाड़ियों की क्वालिटी में कोई फर्क है. दरअसल, Arena और NEXA एक ही कंपनी मारुति सुजुकी के दो अलग-अलग सेल्स और रिटेल नेटवर्क हैं. कंपनी ने ग्राहकों के बजट और जरूरत के हिसाब से अपने शोरूम को दो हिस्सों में बांटा है.

क्या है मारुति सुजुकी Arena?

मारुति सुजुकी Arena कंपनी का सबसे बड़ा और पुराना रिटेल नेटवर्क है, जिसे साल 2017 में नया रूप देकर आधुनिक बनाया गया था. इस चैनल के जरिए कंपनी अपनी किफायती, ज्यादा माइलेज देने वाली और आम परिवारों के बजट में आने वाली कारों की बिक्री करती है. Arena शोरूम देश के छोटे कस्बों से लेकर बड़े महानगरों तक फैले हुए हैं.

जो ग्राहक पहली बार कार खरीद रहे हैं या जिनका फोकस कम मेंटेनेंस और बेहतरीन माइलेज पर होता है, उनके लिए Arena डीलरशिप तैयार की गई है. Arena शोरूम में Alto K10, S-Presso, WagonR, Celerio, Swift, Dzire, Ertiga, Eeco और Brezza जैसी लोकप्रिय गाड़ियां बेची जाती हैं.

क्या है मारुति सुजुकी NEXA?

मारुति सुजुकी ने साल 2015 में प्रीमियम कार खरीदारों को ध्यान में रखते हुए NEXA चैनल की शुरुआत की थी. NEXA शोरूम का डिजाइन, माहौल और ग्राहक सेवा Arena के मुकाबले काफी अलग और लग्जरी होती है. यहां ब्लैक एंड व्हाइट थीम वाले आधुनिक शोरूम और प्रशिक्षित रिलेशनशिप मैनेजर मिलते हैं, जो ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव देते हैं.

NEXA के जरिए मारुति अपनी महंगी, ज्यादा फीचर्स वाली और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियां बेचती है. NEXA की कारों की लिस्ट में Baleno, Fronx, Grand Vitara, XL6, Jimny, Invicto और कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी e VITARA शामिल हैं.

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सर्विस और भरोसे में क्या है अंतर?

ग्राहकों के मन में अक्सर यह भ्रम रहता है कि NEXA की कारें ज्यादा मजबूत होती हैं या Arena की सर्विस अलग होती है. इस पर कंपनी का रुख बिल्कुल साफ है कि दोनों ही चैनल की गाड़ियां मारुति सुजुकी के ही प्लांट में बनती हैं और दोनों पर कंपनी का समान भरोसा और वारंटी मिलती है.

हालांकि, NEXA की गाड़ियों की सर्विस के लिए अलग से NEXA सर्विस सेंटर भी बनाए गए हैं, ताकि ग्राहकों को भीड़भाड़ से दूर प्रीमियम सुविधा मिल सके. कुल मिलाकर, अगर आपका बजट किफायती है तो आप Arena शोरूम जा सकते हैं, और यदि आप ज्यादा फीचर्स व प्रीमियम अनुभव चाहते हैं तो NEXA आपके लिए सही विकल्प है.

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