High Maintenance Cars: नई या पुरानी कार खरीदना हर किसी के लिए एक बड़ा वित्तीय फैसला होता है. अक्सर लोग कार की शुरुआती कीमत, लुक और चमक-दमक देखकर गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू होने वाले असली खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं.

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और कार ओनरशिप डेटा के अनुसार, कार खरीदने के बाद असली बोझ उसकी सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स, ईंधन की खपत और रीसेल वैल्यू में गिरावट से पड़ता है. अगर आप भी नई या सेकंड-हैंड कार लेने की योजना बना रहे हैं, तो इन पांच तरह की कारों को खरीदने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि ये लंबे समय में आपकी जेब पर भारी पड़ सकती हैं.

पुरानी या सेकंड-हैंड लग्जरी कारें

सेकंड-हैंड बाजार में BMW, Mercedes और Audi जैसी लग्जरी कारें अक्सर एक नई मिड-साइज एसयूवी की कीमत पर मिल जाती हैं. कम कीमत के लालच में कई ग्राहक इन्हें खरीद तो लेते हैं, लेकिन इनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स बेहद महंगे होते हैं.

ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार, भारत में लग्जरी कारों का सालाना मेंटेनेंस खर्च 1.15 लाख रुपये से लेकर 4.50 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. एयर सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या गियरबॉक्स में कोई खराबी आने पर इनका रिपेयर बिल कई लाख रुपये तक जा सकता है.

बंद हो चुके या कम बिकने वाले मॉडल

जो कारें भारतीय बाजार में बंद हो चुकी हैं या जिनकी बिक्री बहुत कम होती है, उन्हें खरीदना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते और कई बार पार्ट्स मंगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है. इसके अलावा, बाजार में मांग कम होने के कारण जब आप इन कारों को दोबारा बेचने जाते हैं, तो इनकी रीसेल वैल्यू बेहद कम मिलती है.

कम रनिंग होने पर भी डीजल कार खरीदना

डीजल कारें पेट्रोल मॉडल के मुकाबले शुरुआत में काफी महंगी आती हैं. डीजल इंजन वाली कारों का मेंटेनेंस खर्च पेट्रोल कारों से ज्यादा होता है और समय के साथ इनकी रीसेल वैल्यू भी तेजी से गिरती है. आधुनिक बीएस6 डीजल कारों में डीपीएफ और यूरिया जैसी तकनीकी जटिलताएं होती हैं. अगर आपकी रोजाना की ड्राइविंग कम है, तो डीजल कार खरीदना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है.

बड़े इंजन और टर्बो-पेट्रोल वाली भारी गाड़ियां

ज्यादा पावर और रफ्तार के शौक में कई लोग बड़े इंजन या टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली भारी एसयूवी खरीद लेते हैं. शहर के भारी ट्रैफिक में ऐसी गाड़ियां बहुत कम माइलेज देती हैं, जिससे पेट्रोल का खर्च काफी बढ़ जाता है. साथ ही, टर्बोचार्जर और एडवांस ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की सर्विसिंग भी सामान्य कारों के मुकाबले महंगी पड़ती है.

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प्रीमियम सेडान कारें

भारतीय बाजार में ग्राहकों का रुझान तेजी से एसयूवी की तरफ बढ़ा है, जिसका सीधा असर सेडान कारों पर पड़ा है. ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारत में सेडान कारों की कीमत सबसे तेजी से गिरती है और पांच साल बाद इनकी वैल्यू घटकर लगभग 50 से 55 प्रतिशत ही रह जाती है. इसका मतलब है कि बेचने के समय आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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