EV Home Charging Rules: इंडिया में पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. जिसके चलते अब कंपनियां EV गाड़ियों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है. लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी पैदा हो रहे हैं.

इन दिनों लोगों के दिमाग में एक सवाल तेजी से चल रहा है और वह है कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को घर के नॉर्मल कनेक्शन से चार्ज कर सकते हैं. अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज इस खबर में इस पर ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि घर पर EV चार्ज कर सकते हैं या नहीं.

डेडिकेटेड सर्किट का नियम

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार को कभी भी मोबाइल या टीवी वाले छोटे 5A सॉकेट से चार्ज करने की गलती नहीं करनी चाहिए. क्योंकि इससे तार जलने और शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है. चार्जिंग के लिए हमेशा हैवी-ड्यूटी 15A या 16A के इंडस्ट्रियल सॉकेट का ही यूज़ करें.

भारतीय विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुसार जिस सॉकेट से आप कार चार्ज कर रहे हैं. उसका एक अलग डेडिकेटेड सर्किट होना चाहिए. जिसमें अलग से MCB और RCCB लगा हो. यानी उस लाइन पर घर का एसी, गीजर या फ्रिज जैसे इलेक्ट्रिक सामान नहीं जुड़े होने चाहिए.

यह भी पढ़ें: Best Sound System Cars: 10 लाख की इन कारों में मिलता है तगड़ा म्यूजिक सिस्टम, देख लें लिस्ट

सैंक्शंड लोड की जांच है जरूरी

वहीं इलेक्ट्रिक कार के चार्जर बेहद संवेदनशील होते हैं और अगर घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो चार्जर काम करना बंद कर सकता है या करंट लगने का जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए चार्जिंग शुरू करने से पहले किसी इलेक्ट्रीशियन से अर्थिंग की जांच करायें.

जबकि इसके अलावा अपने बिजली बिल पर सैंक्शंड लोड जरूर चेक करें. यदि आपके घर का लोड कम है तो बिजली वितरण कंपनी में आवेदन करके लोड बढ़वा लेना चाहिए ताकि बार-बार ट्रिपिंग की समस्या न हो.

एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल न करें

बता दें कि अक्सर लोग पार्किंग तक चार्जर का तार न पहुंचने पर लोग घरेलू एक्सटेंशन बोर्ड या मल्टी-प्लग एडॉप्टर का इस्तेमाल करने लगते हैं. जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.

एक्सटेंशन बोर्ड लगातार 8 से 12 घंटे तक भारी बिजली के लोड को सहन नहीं कर पाते जिससे वे गर्म होकर पिघल सकते हैं और आग लगने का खतरा पैदा होता है. इसलिए हमेशा चार्जर को सीधे दीवार पर लगे मजबूत सॉकेट में ही लगाएं और सोसाइटी में रहते हैं तो आरडब्ल्यूए से लिखित अनुमति जरूर लें.

यह भी पढ़ें: Hyundai Bayon sales: नई Hyundai Bayon की धमाकेदार एंट्री, पहले ही महीने बिकीं 3400 से ज्यादा कारें