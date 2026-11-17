Best Sound System Cars: आज के समय में कार खरीदते वक्त ग्राहक सिर्फ इंजन और माइलेज ही नहीं देखते, बल्कि केबिन के अंदर मिलने वाले मनोरंजन और साउंड क्वालिटी पर भी पूरा ध्यान देते हैं. लंबे सफर या रोजमर्रा के ट्रैफिक में एक बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम ड्राइविंग के अनुभव को बेहद शानदार बना देता है.

पहले प्रीमियम साउंड सिस्टम केवल महंगी और लग्जरी कारों में ही मिलते थे, लेकिन अब 10 लाख रुपये के बजट में भी कई कंपनियां ब्रांडेड और दमदार ऑडियो सेटअप दे रही हैं. आइए जानते हैं 10 लाख रुपये से कम की एक्स-शोरूम कीमत में आने वाली उन शानदार कारों के बारे में, जिनमें तगड़ा म्यूजिक सिस्टम मिलता है.

Hyundai i20

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में Hyundai i20 अपने फीचर्स और शानदार साउंड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. इसके स्पोर्ट्ज ऑप्शनल और एस्टा जैसे वेरिएंट्स में 7-स्पीकर वाला बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम और सब-वूफर मिलता है. इन वेरिएंट्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.34 लाख रुपये से 9.35 लाख रुपये के बीच है. इसका साउंड आउटपुट काफी क्लियर और डीप बेस वाला है, जो म्यूजिक लवर्स को खूब पसंद आता है.

Tata Altroz

टाटा मोटर्स अपनी कारों में बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी देने के लिए मशहूर है. कंपनी की प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज में हार्मन का शानदार म्यूजिक सिस्टम दिया गया है. इसके मिड और टॉप वेरिएंट्स में 8-स्पीकर वाला साउंड सेटअप मिलता है, जो 10 लाख रुपये के बजट में आसानी से आ जाता है. इस सिस्टम की साउंड क्लैरिटी और संतुलित बेस केबिन के अंदर थिएटर जैसा अनुभव देता है.

Maruti Suzuki Baleno

देश की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक में से एक मारुति सुजुकी बलेनो भी साउंड क्वालिटी के मामले में किसी से कम नहीं है. बलेनो के टॉप अल्फा वेरिएंट में अर्कामिस ट्यून्ड साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स शामिल हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.38 लाख रुपये के आसपास है, जो 10 लाख के बजट में बेहतरीन म्यूजिक और माइलेज का शानदार कॉम्बिनेशन पेश करती है.

Tata Punch

माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा पंच भी दमदार ऑडियो सेटअप के साथ आती है. इसके मिड और ऊपरी वेरिएंट्स में हार्मन का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जिसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स मिलते हैं. 7 लाख से 9.50 लाख रुपये के एक्स-शोरूम बजट में आने वाले इसके वेरिएंट्स में शानदार साउंड क्वालिटी के साथ-साथ 5-स्टार सेफ्टी का भरोसा भी मिलता है.

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Kia Sonet

कॉम्पैक्ट एसयूवी पसंद करने वालों के लिए किआ सोनेट एक बेहतरीन विकल्प है. इसके 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले मिड वेरिएंट्स में 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स का सेटअप मिलता है, जो रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए काफी क्रिस्प और लाउड साउंड देता है.

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