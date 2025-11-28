Tata Punch को चार साल के लोन पर खरीदने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी? जानें सभी डिटेल्स

Tata Punch On EMI: टाटा पंच भारतीय बाजार में बिकने वाली मोस्ट पॉपुलर एसयूवी में से एक है. टाटा की इस कार की मार्केट में खूब डिमांड है. टाटा पंच की एक्स-शोरूम प्राइस 5.50 लाख रुपये से शुरू होकर 9.30 लाख रुपये तक जाती है. टाटा पंच का सबसे सस्ता मॉडल प्योर (पेट्रोल) है. अगर आप इस कार के बेस मॉडल को पूरी पेमेंट करके नहीं खरीद पाते, तब आप लोन पर भी ये गाड़ी अपने नाम पर ले सकते हैं. पंच के इस वेरिएंट को खरीदने के लिए 4.95 लाख रुपये का लोन मिल सकता है.

टाटा पंच के लिए डाउन पेमेंट

टाटा पंच खरीदने के लिए 55,000 रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. अगर आप इससे ज्यादा रुपये डाउन पेमेंट में जमा कर देते हैं, तब आपको ज्यादा फायदा हो सकता है. इससे हर महीने जमा करने वाली किस्त की अमाउंट कम हो जाएगी. डाउन पेमेंट जमा करने के बाद आपको हर महीने एक तय अमाउंट EMI के रूप में हर महीने भरनी होगी. EMI की सभी किस्त जमा करने के बाद ये कार पूरी तरह आपकी हो जाएगी.

चार साल के लोन पर कितनी EMI?

टाटा पंच खरीदने के लिए अगर आप चार साल का कार लोन लेते हैं और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब हर महीने 12,318 रुपये की EMI जमा करनी होगी. EMI की अमाउंट कम करने के लिए आप ज्यादा समय के लिए भी लोन ले सकते हैं.

टाटा पंच खरीदने के लिए अगर आप पांच साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 10,275 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

अगर आप टाटा की ये गाड़ी खरीदने के लिए 6 साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 8,900 रुपये EMI भरनी होगी.

टाटा पंच खरीदने के लिए अगर सात साल के लिए लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने करीब 8,000 रुपये किस्त के जमा करने होंगे.

टाटा पंच को लोन पर लेने से पहले इस खरीद से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें

टोयोटा ने पेश की Urban Cruiser BEV, इन प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी कार, जानें डिटेल्स