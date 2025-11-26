टोयोटा ने पेश की Urban Cruiser BEV, इन प्रीमियम फीचर्स से लैस होगी कार, जानें डिटेल्स

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए टोयोटा ने EV मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की शुरुआत कर दी है. इंडोनेशिया के GJAW 2025 ऑटो शो में कंपनी ने एक नहीं, बल्कि दो नई इलेक्ट्रिक SUVs-Toyota bZ4X और Urban Cruiser BEV पेश कीं. जहां बाकी कंपनियां सिर्फ कॉन्सेप्ट मॉडल दिखा रही थीं, वहीं टोयोटा लगभग तैयार प्रोडक्शन मॉडल लेकर सामने आई, जिससे ये शो की सबसे आकर्षक ब्रांड बन गई. Urban Cruiser BEV भारत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये टोयोटा की पहली फुल इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है.

Toyota bZ4X अब पहले से ज्यादा किफायती

bZ4X की सबसे बड़ी खबर ये है कि अब इसे इंडोनेशिया में ही असेंबल किया जाएगा. पहले ये जापान से इंपोर्ट होती थी, जिसके कारण इसकी कीमत काफी ज्यादा थी. लोकल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसकी नई कीमत IDR 799 मिलियन (करीब 42.93 लाख) तय की गई है, जिससे ये इलेक्ट्रिक SUV अब ज्यादा बेहतर विकल्प बन गई है. फीचर्स और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं की गई है. 73.11 kWh बैटरी, 525 किमी की रेंज और 221 hp की पावर इसे हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक SUV बनाती है.

Urban Cruiser BEV

Urban Cruiser BEV को इंडोनेशिया में पूरी तरह इंपोर्टेड मॉडल के तौर पर दिखाया गया है. इसकी कीमत IDR 759 मिलियन (करीब 40.78 लाख) रखी गई है. इसमें 61.1 kWh बैटरी, 426.7 किमी रेंज और 172 hp की पावर दी गई है, जो भारतीय बाजार के हिसाब से एक किफायती इलेक्ट्रिक पैकेज साबित हो सकता है. ये SUV टोयोटा की ओर से भारत में आने वाली पहली फुल इलेक्ट्रिक कार होगी, इसलिए इसे लेकर काफी उत्साह है.

कनेक्टिविटी और फीचर्स

दोनों SUVs में टोयोटा का T Intouch कनेक्टिविटी सिस्टम दिया गया है, जिससे कार की लोकेशन, स्टेटस और अन्य जानकारी स्मार्टफोन ऐप से देखी जा सकती है. bZ4X में ऑनबोर्ड वाई-फाई और रिमोट इमोबिलाइजर जैसे Extra फीचर्स भी शामिल हैं.

भारत में कब होगी लॉन्च ?

Urban Cruiser BEV को 2026 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. इसे Maruti Suzuki e-Vitara के साथ Heartect-e प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. भारत में लॉन्च होने के बाद ये SUV Hyundai Creta EV, Tata Curvv EV और Maruti eVX जैसी इलेक्ट्रिक SUVs को कड़ी टक्कर देगी.

