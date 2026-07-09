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हिंदी न्यूज़ऑटोबारिश में कार के अंदर घुस गया पानी? भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना होगा लाखों का नुकसान

बारिश में कार के अंदर घुस गया पानी? भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना होगा लाखों का नुकसान

Flooded Car Care Tips: बारिश या बाढ़ के कारण अगर आपकी कार के अंदर पानी भर गया है, तो भूलकर भी न करें ये गलतियां. जानिए इंजन और वायरिंग को लाखों के नुकसान से बचाने के आसान स्टेप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 03:51 PM (IST)
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Flooded Car Care Tips: भारत में जब भी मानसून का मौसम आता है तो कार मालिकों टेंशन बढ़ जाती है. क्योंकि, शहरों में भारी बारिश के चलते लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है. कई बार जलभराव वाली सड़क से गुजरते समय या घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बाढ़ की वजह से अंदर तक पानी घुस जाता है. ऐसे में अपनी गाड़ी का हाल देखकर लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं. 

जिससे कार हमेशा के लिए कबाड़ बन सकती है. कार के केबिन या इंजन में पानी जाना बड़ा ही पेचीदा मामला है. तो चलिए जानतें हैं कि जब भी कार के अंदर पानी भर जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए. जिससे आपकी कार कबाड़ होने से बच जाए. 

कार स्टार्ट करने की कोशिश न करें

आपको बता दें कि, कार के अंदर पानी भरने के बाद जो गलती सभी लोग करते हैं. वह है गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करना. अगर गाड़ी में पानी भरा है तो भूलकर भी इंजन ऑन न करें. क्योंकि ऐसा करने पर पानी सीधे इंजन के सिलेंडर्स में चला जाता है. 

जिसे ऑटोमोबाइल की भाषा में हाइड्रोलॉक होना कहते हैं. इसमें पानी कंप्रेस नहीं होता जिससे इंजन के पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड तुरंत टूट जाते हैं. इंजन पूरी तरह सीज हो जाएगा और उसे ठीक कराने में आपकी जेब से सीधे लाखों रुपये का फटका लगेगा.

यह भी पढ़ें: Car Engine Tips: सुबह कार स्टार्ट करते ही तुरंत आगे बढ़ाना खतरनाक! सिर्फ 30 सेकंड का यह नियम बचाएगा लाखों रुपये

तुरंत हटा दें बैटरी टर्मिनल

आज के जमाने में मॉडर्न गाड़ियां पूरी तरह से एडवांस फीचर्स और सेंसर्स से लैस होती हैं. अगर कार के फ्लोर पर पानी जमा है तो वहां से कई जरूरी इलेक्ट्रिक तारें और सेंसर्स गुजरते हैं. ऐसे में रिमोट चाबी दबाकर कार को अनलॉक करने या अंदर बैठकर कोई भी स्विच ऑन करने की भूल अभी न करें. 

बता दें कि, करंट दौड़ने से पूरी गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है. सबसे पहले मैनुअल चाबी से दरवाजा खोलें बोनट उठाएं और कार की मेन बैटरी के टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट कर दें ताकि पावर सप्लाई पूरी तरह कट जाए.

सर्विस सेंटर को करें तुरंत कॉल

जब भी आपकी कार में पानी भर जाये तो उसे खुद चलाने का रिस्क कभी न लें. गाड़ी के सभी जरूरी ऑयल्स जैसे इंजन ऑयल, गियरबॉक्स ऑयल और ब्रेक फ्लूइड में पानी मिल चुका हो सकता है. अगर आप इसी हाल में गाड़ी चलाएंगे तो इंटरनल पार्ट्स पूरी तरह घिसकर बर्बाद हो जाएंगे. 

सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या इंश्योरेंस कंपनी को फोन करें. गाड़ी को क्रेन की मदद से सीधे वर्कशॉप लेकर जाएं.जहां प्रोफेशनल मैकेनिक इसके सभी फ्लूइड्स बदलेंगे और वायरिंग चेक करने के बाद ही इसे स्टार्ट करेंगे. अगर यह सब उपाय आप करते हैं तो आपकी गाड़ी को बरसात के पानी से बचाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: Duster को टक्कर देने आ गई Nissan Tekton, लुक और सेफ्टी फीचर्स से मचाएगी हलचल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Flooded Car Care Tips Avoid Car Hydrolock Rain Remove Water From Car Cabin Car Maintenance In Monsoon
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