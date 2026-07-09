बारिश में कार के अंदर घुस गया पानी? भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना होगा लाखों का नुकसान

Flooded Car Care Tips: भारत में जब भी मानसून का मौसम आता है तो कार मालिकों टेंशन बढ़ जाती है. क्योंकि, शहरों में भारी बारिश के चलते लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है. कई बार जलभराव वाली सड़क से गुजरते समय या घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बाढ़ की वजह से अंदर तक पानी घुस जाता है. ऐसे में अपनी गाड़ी का हाल देखकर लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं.

जिससे कार हमेशा के लिए कबाड़ बन सकती है. कार के केबिन या इंजन में पानी जाना बड़ा ही पेचीदा मामला है. तो चलिए जानतें हैं कि जब भी कार के अंदर पानी भर जाए तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए. जिससे आपकी कार कबाड़ होने से बच जाए.

कार स्टार्ट करने की कोशिश न करें

आपको बता दें कि, कार के अंदर पानी भरने के बाद जो गलती सभी लोग करते हैं. वह है गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करना. अगर गाड़ी में पानी भरा है तो भूलकर भी इंजन ऑन न करें. क्योंकि ऐसा करने पर पानी सीधे इंजन के सिलेंडर्स में चला जाता है.

जिसे ऑटोमोबाइल की भाषा में हाइड्रोलॉक होना कहते हैं. इसमें पानी कंप्रेस नहीं होता जिससे इंजन के पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड तुरंत टूट जाते हैं. इंजन पूरी तरह सीज हो जाएगा और उसे ठीक कराने में आपकी जेब से सीधे लाखों रुपये का फटका लगेगा.

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तुरंत हटा दें बैटरी टर्मिनल

आज के जमाने में मॉडर्न गाड़ियां पूरी तरह से एडवांस फीचर्स और सेंसर्स से लैस होती हैं. अगर कार के फ्लोर पर पानी जमा है तो वहां से कई जरूरी इलेक्ट्रिक तारें और सेंसर्स गुजरते हैं. ऐसे में रिमोट चाबी दबाकर कार को अनलॉक करने या अंदर बैठकर कोई भी स्विच ऑन करने की भूल अभी न करें.

बता दें कि, करंट दौड़ने से पूरी गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है. सबसे पहले मैनुअल चाबी से दरवाजा खोलें बोनट उठाएं और कार की मेन बैटरी के टर्मिनल्स को डिस्कनेक्ट कर दें ताकि पावर सप्लाई पूरी तरह कट जाए.

सर्विस सेंटर को करें तुरंत कॉल

जब भी आपकी कार में पानी भर जाये तो उसे खुद चलाने का रिस्क कभी न लें. गाड़ी के सभी जरूरी ऑयल्स जैसे इंजन ऑयल, गियरबॉक्स ऑयल और ब्रेक फ्लूइड में पानी मिल चुका हो सकता है. अगर आप इसी हाल में गाड़ी चलाएंगे तो इंटरनल पार्ट्स पूरी तरह घिसकर बर्बाद हो जाएंगे.

सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या इंश्योरेंस कंपनी को फोन करें. गाड़ी को क्रेन की मदद से सीधे वर्कशॉप लेकर जाएं.जहां प्रोफेशनल मैकेनिक इसके सभी फ्लूइड्स बदलेंगे और वायरिंग चेक करने के बाद ही इसे स्टार्ट करेंगे. अगर यह सब उपाय आप करते हैं तो आपकी गाड़ी को बरसात के पानी से बचाया जा सकता है.

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