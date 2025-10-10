जल्द लॉन्च होने जा रही WagonR इलेक्ट्रिक, 270 किमी रेंज के साथ ऐसे होंगे फीचर्स

भारतीय इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है. यही वजह है कि तमाम कार कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उतार रही हैं. अब सुजुकी अपकमिंग जापान मोबिलिटी शो में अपने कई नए प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट पेश करने की तैयारी में है. 29 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाले शो में एक विजन ई-स्काई इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसे वैगनआर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी माना जा रहा है. ये कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी. आइए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं.

इलेक्ट्रिक WagonR के फीचर्स

इस नए विजन ई-स्काई कॉन्सेप्ट में कई विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं, जिसमें फ्रंट फेसिया पूरी तरह से नया है, इसमें पिक्सेल-स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स और सी-शेप्ड LED DRLs होने वाले हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बंद ग्रिल और एक सपाट बंपर सेक्शन मिलने वाला है.

इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल, नए व्हील्स और ब्लैक कलर के A और B पिलर हैं. इस नई कार की छट सपाट होने वाली है, जिससे ये हैचबैक स्पोर्टी लुक के साथ आएगी. इसमें सी-आकार की टेललाइट्स, सपाट बंपर और चौड़ी विंडस्क्रीन मिलने वाली है.

गाड़ी का कैसा होगा इंटीरियर?

गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें डिजिटल स्क्रीन और सेंट्रल कंसोल के लिए मिरर थीम यूज किया गया है. गाड़ी में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर मिलने वाला है, जिसमें से प्रत्येक का आकार 12-इंच हो सकता है. इसमें डैशबोर्ड और डोर एबिएंट लाइटिंग भी देखने को मिलने वाली है.

इसका फ्लोटिंग कंसोल वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड से लैस है, जिसमें फिजिकल बटनों का यूज किया गया है. इसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है और ट्रे-स्टाइल डैशबोर्ड है, जिसमें कई स्टोरेज की सुविधाएं हो सकती हैं. सुजुकी के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक कार की रेंज 270 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है.

