बिना पेट्रोल भी देंगी 200 KM की रेंज, Volvo ने पेश कीं शानदार कारें

वोल्वो ने अपनी पॉपुलर लग्जरी SUV XC60 और XC90 के नए लॉन्ग-रेंज प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन पेश किए हैं. इन दोनों मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इनकी बढ़ी हुई इलेक्ट्रिक रेंज है. नई XC60 एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 200 किलोमीटर तक सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकती है, जबकि XC90 करीब 160 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक मोड में चलने की कैपेसिटी रखती है. ये आंकड़े WLTP टेस्ट पर आधारित हैं.

नई Volvo XC60 और XC90 PHEV में इलेक्ट्रिक रेंज बढ़ाने के लिए बड़ी बैटरी और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. XC60 में 41.2 kWh की बैटरी दी गई है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज करीब 200 किलोमीटर तक पहुंच गई है. XC90 में भी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर को अपग्रेड किया गया है, जिससे इसकी इलेक्ट्रिक रेंज करीब 160 किलोमीटर हो गई है.

दोनों गाड़ियों की खासियत

XC60 की इलेक्ट्रिक रेंज में करीब 121 किलोमीटर और XC90 की रेंज में करीब 96 किलोमीटर का इजाफा बताया गया है. इसका फायदा यह होगा कि रोजाना ऑफिस आने-जाने या शहर के अंदर छोटे सफर जैसे कई काम बिना पेट्रोल इंजन चलाए किए जा सकते हैं.

PHEV यानी प्लग-इन हाइब्रिड कारों में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेट्रोल इंजन भी होता है. ऐसे में इन SUVs को रोजाना की छोटी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक मोड में चलाया जा सकता है, जबकि लंबी दूरी के सफर में बैटरी खत्म होने के बाद पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह ड्राइवर को पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार की तरह चार्जिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और लंबी यात्रा में रेंज की चिंता भी कम हो सकती है.

वोल्वो का यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब कंपनी पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ PHEV मॉडल पर भी फोकस बनाए हुए है. कंपनी के मुताबिक, ग्राहकों की ओर से PHEV की मांग अभी भी बनी हुई है, इसलिए इन मॉडलों को ज्यादा इलेक्ट्रिक क्षमता के साथ अपडेट किया गया है.

XC60 के डिजाइन में भी बदलाव

नई XC60 PHEV में सिर्फ पावरट्रेन ही नहीं, बल्कि डिजाइन और केबिन में भी अपडेट किए गए हैं. इसके एक्सटीरियर में फ्रंट ग्रिल, लाइट्स और दूसरे बॉडी एलिमेंट्स में बदलाव किए गए हैं. इंटीरियर में नए मटेरियल और अपडेटेड डैशबोर्ड के साथ 11.2-इंच टचस्क्रीन दी गई है. इंफोटेनमेंट सिस्टम में गूगल की नई टेक्नोलॉजी और Gemini वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया गया है.

वोल्वो अपनी कारों में सुरक्षा को खास महत्व देती है और नई XC60 में कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी जोड़े गए हैं. इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी स्टीयरिंग, लेन-चेंज असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं. XC90 को भी नए हाइब्रिड सिस्टम के साथ कई टेक्नोलॉजी और सेफ्टी अपडेट मिलते हैं.

XC90 बड़ी और तीन-रो वाली SUV है, इसलिए इसमें ज्यादा पैसेंजर स्पेस के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा प्रैक्टिकलिटी मिलती है. नए PHEV सिस्टम के साथ इसकी इलेक्ट्रिक रेंज करीब 160 किलोमीटर तक पहुंच गई है. इसका मतलब है कि रोजाना के कई शहरी सफर इलेक्ट्रिक पावर पर किए जा सकते हैं, जबकि लंबी यात्रा के लिए पेट्रोल इंजन उपलब्ध रहेगा.

कब शुरू होगा प्रोडक्शन?

नई लॉन्ग-रेंज XC60 और XC90 PHEV के लिए प्रोडक्शन 2026 के अंत के आसपास शुरू होने की उम्मीद है और चुनिंदा बाजारों में डिलीवरी 2027 की शुरुआत से शुरू हो सकती है. फिलहाल इन नए वर्जन की कीमत की जानकारी सभी बाजारों के लिए सामने नहीं आई है.

वोल्वो ने XC60 और XC90 के PHEV मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इनकी इलेक्ट्रिक-ओनली रेंज में किया है. XC60 करीब 200 किलोमीटर और XC90 करीब 160 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है. बड़ी बैटरी और ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये SUV रोजाना के सफर में काफी हद तक इलेक्ट्रिक कार की तरह इस्तेमाल की जा सकती हैं, जबकि लंबी दूरी के लिए पेट्रोल इंजन का विकल्प मौजूद रहेगा.

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