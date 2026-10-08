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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले सौरव दास बोले, 'सब बिहार वाले…'

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है. विपक्ष हमलावर है. इस बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन होने वाला है. दिल्ली पुलिस की ओर से अभी अनुमति नहीं दी गई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 08 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन होने वाला है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से इसका एलान किया गया है. दिल्ली पुलिस को इसके बारे में औपचारिक रूप से जानकारी भी दे दी गई है. अब इस प्रदर्शन में जुटने के लिए सीजेपी की ओर से अपील की जा रही है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास ने बिहार के युवाओं को इस प्रदर्शन में आने के लिए न्योता दिया है.

सौरव दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. इसमें वे कह रहे हैं, "सब बिहार वाले सुन लो… भाई-बहन, आप लोग नहीं आओगे तो माहौल नहीं बनेगा… बिहार वाले लोग आएंगे तो माहौल बनेगा." 

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भर-भरकर दिल्ली आना है- सौरव दास

सौरव दास ने कहा कि चुनाव के दौरान स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं, गुजरात के वोटर्स को बिहार ले जाएंगे, गुजरात के वोटर्स को बंगाल ले जाएंगे, इसलिए अब भर-भरकर दिल्ली आना है. दिल्ली चलो का नारा लगे.

यह भी पढ़ें- 'राहुल गांधी को लगता है वह सुप्रीम कोर्ट हैं', BJP बोली- 'अगर आपके...'

जंतर-मंतर पर देशभर से जुटेंगे युवा

बता दें कि सौरव दास ने बीते बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से कहा था कि चुनाव और वोटर लिस्ट से जुड़ी गड़बड़ी को लेकर युवा प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस को दिए गए औपचारिक लेटर में यह बताया गया है कि देशभर के युवा 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर जुटेंगे. हालांकि प्रदर्शन के लिए अनुमति अभी नहीं दी गई है.

विपक्ष लगातार मांग रहा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

जानकारी हो कि सीजेपी की ओर से प्रदर्शन की तैयारी तो हो ही रही है, दूसरी ओर विपक्ष पहले से हमलावर है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है. एसआईआर को लेकर सरकार निशाने पर है. आरोप लगाया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के लिए काम किया है. आज (गुरुवार) पटना में भी विपक्षी दलों की ओर से लोकभवन मार्च है. जिलों में भी प्रदर्शन होना है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Saurav Das
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