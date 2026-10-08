जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले सौरव दास बोले, 'सब बिहार वाले…'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन होने वाला है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से इसका एलान किया गया है. दिल्ली पुलिस को इसके बारे में औपचारिक रूप से जानकारी भी दे दी गई है. अब इस प्रदर्शन में जुटने के लिए सीजेपी की ओर से अपील की जा रही है. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास ने बिहार के युवाओं को इस प्रदर्शन में आने के लिए न्योता दिया है.

सौरव दास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. इसमें वे कह रहे हैं, "सब बिहार वाले सुन लो… भाई-बहन, आप लोग नहीं आओगे तो माहौल नहीं बनेगा… बिहार वाले लोग आएंगे तो माहौल बनेगा."

भर-भरकर दिल्ली आना है- सौरव दास

सौरव दास ने कहा कि चुनाव के दौरान स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं, गुजरात के वोटर्स को बिहार ले जाएंगे, गुजरात के वोटर्स को बंगाल ले जाएंगे, इसलिए अब भर-भरकर दिल्ली आना है. दिल्ली चलो का नारा लगे.

बिना बिहार वालों के माहौल नहीं बनेगा!” — CJP के सौरभ दास का 10 तारीख को बड़ा बयान #SaurabhDas #CJP #Bihar #BiharNews #BiharPolitics https://t.co/dY9OMILWuV — Ritik Raj (@kinghritikraj) October 7, 2026

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जंतर-मंतर पर देशभर से जुटेंगे युवा

बता दें कि सौरव दास ने बीते बुधवार (07 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से कहा था कि चुनाव और वोटर लिस्ट से जुड़ी गड़बड़ी को लेकर युवा प्रदर्शन करेंगे. प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस को दिए गए औपचारिक लेटर में यह बताया गया है कि देशभर के युवा 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर जुटेंगे. हालांकि प्रदर्शन के लिए अनुमति अभी नहीं दी गई है.

विपक्ष लगातार मांग रहा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा

जानकारी हो कि सीजेपी की ओर से प्रदर्शन की तैयारी तो हो ही रही है, दूसरी ओर विपक्ष पहले से हमलावर है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है. एसआईआर को लेकर सरकार निशाने पर है. आरोप लगाया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के लिए काम किया है. आज (गुरुवार) पटना में भी विपक्षी दलों की ओर से लोकभवन मार्च है. जिलों में भी प्रदर्शन होना है.

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