ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबाजार पर राज करने के बावजूद क्यों बंद हुई ये सेडान कारें, क्या थी वजह?

बाजार पर राज करने के बावजूद क्यों बंद हुई ये सेडान कारें, क्या थी वजह?

कभी बाजार में धूम मचाने वाली कई Sedan Cars अब बंद हो चुकी हैं. जानिए SUV की बढ़ती मांग, कम बिक्री और बढ़ती लागत ने इनकी कहानी कैसे बदली

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में एक समय Sedan Cars का अलग ही दबदबा था. Maruti Suzuki Ciaz, Honda City, Hyundai Verna, Volkswagen Vento और Ford Aspire जैसी कारें अपने-अपने सेगमेंट में काफी पसंद की जाती थीं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ग्राहकों की पसंद तेजी से बदली है. SUV की बढ़ती लोकप्रियता ने Sedan Cars की मांग पर सीधा असर डाला है. FY2019 से FY2024 के बीच भारत में Sedans की मांग करीब 9 प्रतिशत CAGR की दर से घटी और Passenger Vehicle Market में इनकी हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से घटकर करीब 9 प्रतिशत रह गई. 

2025 में भी SUV की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से ज्यादा रही, जबकि Sedan करीब 8.6 प्रतिशत पर रही. इसका मतलब यह नहीं है कि हर Sedan की बिक्री खत्म हो गई है. Maruti Dzire, Hyundai Aura, Honda Amaze, Volkswagen Virtus, Skoda Slavia और Hyundai Verna जैसे मॉडल अभी भी बाजार में हैं. लेकिन कई पुराने मॉडल कम बिक्री, बढ़ती लागत और बदलती ग्राहक पसंद के कारण बंद हो चुके हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Black या White? MG Hector के 2 नए Edition हुए लॉन्च
Black या White? MG Hector के 2 नए Edition हुए लॉन्च
ऑटो
Navi Mumbai में Night Finale? BIC में 13 साल बाद लौटेगी Racing
Navi Mumbai में Night Finale? BIC में 13 साल बाद लौटेगी Racing
ऑटो
नई स्कोडा स्लाविया या फिर फॉक्सवैगन वर्टस, जानिए किसमें कितना है दम?
नई स्कोडा स्लाविया या फिर फॉक्सवैगन वर्टस, जानिए किसमें कितना है दम?
ऑटो
Honda Elevate की EMI कितनी? जानें पूरा हिसाब
Honda Elevate की EMI कितनी? जानें पूरा हिसाब

यह भी पढ़ें: नई स्कोडा स्लाविया या फिर फॉक्सवैगन वर्टस, जानिए किसमें कितना है दम?

Maruti Ciaz को क्यों कहना पड़ा अलविदा

Maruti Suzuki Ciaz इसका एक बड़ा उदाहरण है. यह कार 2014 में लॉन्च हुई थी और शुरुआती वर्षों में Honda City और Hyundai Verna को कड़ी टक्कर देती थी. लेकिन समय के साथ इसकी बिक्री लगातार कमजोर होती गई. FY2018 में जहां Mid-size Sedan Segment की बिक्री 1.73 लाख यूनिट से ज्यादा थी, वहीं FY2024 में यह करीब 97,466 यूनिट रह गई. Ciaz की बिक्री भी घटकर तीन अंकों में पहुंच गई थी. इसके अलावा 2018 के बाद कार को कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला, जबकि प्रतिद्वंद्वी कारों में नए फीचर्स और आधुनिक इंजन आते रहे. 2020 में Maruti ने Diesel Engine बंद कर दिया, जिससे Ciaz का एक महत्वपूर्ण Powertrain विकल्प भी खत्म हो गया. इसी दौरान कंपनी ने SUV Models जैसे Grand Vitara, Fronx और Jimny पर ज्यादा फोकस शुरू किया. आखिरकार Ciaz का Production मार्च 2025 में बंद होने और बिक्री अप्रैल 2025 तक खत्म होने की रिपोर्ट सामने आई.

Ford Aspire और दूसरी कारों की भी यही कहानी

Ford Aspire भी उन Sedans में शामिल रही जिन्हें भारतीय बाजार में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. Ford ने भारत में अपनी Mass-market Cars का Production और Sales 2021 में बंद कर दिया. Aspire के साथ Figo और अन्य छोटे Models की बिक्री कम थी और कंपनी के लिए इस Segment में पर्याप्त Volume हासिल करना मुश्किल था. Ford की दोनों भारतीय Manufacturing Facilities की कुल क्षमता 4 लाख से ज्यादा कारों की थी, लेकिन कंपनी लगभग 80,000 कारों के स्तर पर उत्पादन कर रही थी, जिससे Capacity Utilisation काफी कम थी. इसी वजह से Mass-market Cars को भारत में जारी रखना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया.

सिर्फ बिक्री नहीं, बदल गई पूरी पसंद

Sedan Cars के बंद होने की एक बड़ी वजह सिर्फ कम बिक्री नहीं है. SUV में ज्यादा Ground Clearance, ऊंची Seating Position और बड़ा Road Presence जैसे गुण भारतीय ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. कंपनियों के लिए भी SUV Segment में नए Models लॉन्च करना ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इसी Segment की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है. इसके अलावा नई Emission और Safety Norms के कारण पुराने Models को अपडेट करने पर लागत बढ़ती है. कम Volume वाली कार में यह निवेश कई बार आर्थिक रूप से सही नहीं बैठता. फिर भी Sedan Segment पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. 2025 में Maruti Dzire देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी और Virtus, Slavia, Verna, City और Amaze जैसे मॉडल अभी भी मौजूद हैं. इसलिए सही बात यह है कि Sedans खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब उनका बाजार पहले के मुकाबले काफी छोटा हो चुका है.

यह भी पढ़ें: Black या White? MG Hector के 2 नए Edition हुए लॉन्च

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Sedan Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Black या White? MG Hector के 2 नए Edition हुए लॉन्च
Black या White? MG Hector के 2 नए Edition हुए लॉन्च
ऑटो
Navi Mumbai में Night Finale? BIC में 13 साल बाद लौटेगी Racing
Navi Mumbai में Night Finale? BIC में 13 साल बाद लौटेगी Racing
ऑटो
नई स्कोडा स्लाविया या फिर फॉक्सवैगन वर्टस, जानिए किसमें कितना है दम?
नई स्कोडा स्लाविया या फिर फॉक्सवैगन वर्टस, जानिए किसमें कितना है दम?
ऑटो
Honda Elevate की EMI कितनी? जानें पूरा हिसाब
Honda Elevate की EMI कितनी? जानें पूरा हिसाब
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
बिहार
नाना पाटेकर के निधन पर CM सम्राट ने जताया दुख, मांझी बोले- 'उन्होंने अपने…'
नाना पाटेकर के निधन पर CM सम्राट ने जताया दुख, मांझी बोले- 'उन्होंने अपने…'
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
क्रिकेट
किस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन थे नाना पाटेकर? खाना तक छोड़ देते थे
किस क्रिकेटर के सबसे बड़े फैन थे नाना पाटेकर? खाना तक छोड़ देते थे
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
'वो राम मंदिर जाएंगे या नहीं...', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बोले चिराग पासवान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget