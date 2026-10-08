बाजार पर राज करने के बावजूद क्यों बंद हुई ये सेडान कारें, क्या थी वजह?

भारत में एक समय Sedan Cars का अलग ही दबदबा था. Maruti Suzuki Ciaz, Honda City, Hyundai Verna, Volkswagen Vento और Ford Aspire जैसी कारें अपने-अपने सेगमेंट में काफी पसंद की जाती थीं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ग्राहकों की पसंद तेजी से बदली है. SUV की बढ़ती लोकप्रियता ने Sedan Cars की मांग पर सीधा असर डाला है. FY2019 से FY2024 के बीच भारत में Sedans की मांग करीब 9 प्रतिशत CAGR की दर से घटी और Passenger Vehicle Market में इनकी हिस्सेदारी 19 प्रतिशत से घटकर करीब 9 प्रतिशत रह गई.

2025 में भी SUV की हिस्सेदारी 55 प्रतिशत से ज्यादा रही, जबकि Sedan करीब 8.6 प्रतिशत पर रही. इसका मतलब यह नहीं है कि हर Sedan की बिक्री खत्म हो गई है. Maruti Dzire, Hyundai Aura, Honda Amaze, Volkswagen Virtus, Skoda Slavia और Hyundai Verna जैसे मॉडल अभी भी बाजार में हैं. लेकिन कई पुराने मॉडल कम बिक्री, बढ़ती लागत और बदलती ग्राहक पसंद के कारण बंद हो चुके हैं.

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Maruti Ciaz को क्यों कहना पड़ा अलविदा

Maruti Suzuki Ciaz इसका एक बड़ा उदाहरण है. यह कार 2014 में लॉन्च हुई थी और शुरुआती वर्षों में Honda City और Hyundai Verna को कड़ी टक्कर देती थी. लेकिन समय के साथ इसकी बिक्री लगातार कमजोर होती गई. FY2018 में जहां Mid-size Sedan Segment की बिक्री 1.73 लाख यूनिट से ज्यादा थी, वहीं FY2024 में यह करीब 97,466 यूनिट रह गई. Ciaz की बिक्री भी घटकर तीन अंकों में पहुंच गई थी. इसके अलावा 2018 के बाद कार को कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला, जबकि प्रतिद्वंद्वी कारों में नए फीचर्स और आधुनिक इंजन आते रहे. 2020 में Maruti ने Diesel Engine बंद कर दिया, जिससे Ciaz का एक महत्वपूर्ण Powertrain विकल्प भी खत्म हो गया. इसी दौरान कंपनी ने SUV Models जैसे Grand Vitara, Fronx और Jimny पर ज्यादा फोकस शुरू किया. आखिरकार Ciaz का Production मार्च 2025 में बंद होने और बिक्री अप्रैल 2025 तक खत्म होने की रिपोर्ट सामने आई.

Ford Aspire और दूसरी कारों की भी यही कहानी

Ford Aspire भी उन Sedans में शामिल रही जिन्हें भारतीय बाजार में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. Ford ने भारत में अपनी Mass-market Cars का Production और Sales 2021 में बंद कर दिया. Aspire के साथ Figo और अन्य छोटे Models की बिक्री कम थी और कंपनी के लिए इस Segment में पर्याप्त Volume हासिल करना मुश्किल था. Ford की दोनों भारतीय Manufacturing Facilities की कुल क्षमता 4 लाख से ज्यादा कारों की थी, लेकिन कंपनी लगभग 80,000 कारों के स्तर पर उत्पादन कर रही थी, जिससे Capacity Utilisation काफी कम थी. इसी वजह से Mass-market Cars को भारत में जारी रखना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया.

सिर्फ बिक्री नहीं, बदल गई पूरी पसंद

Sedan Cars के बंद होने की एक बड़ी वजह सिर्फ कम बिक्री नहीं है. SUV में ज्यादा Ground Clearance, ऊंची Seating Position और बड़ा Road Presence जैसे गुण भारतीय ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं. कंपनियों के लिए भी SUV Segment में नए Models लॉन्च करना ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इसी Segment की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है. इसके अलावा नई Emission और Safety Norms के कारण पुराने Models को अपडेट करने पर लागत बढ़ती है. कम Volume वाली कार में यह निवेश कई बार आर्थिक रूप से सही नहीं बैठता. फिर भी Sedan Segment पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. 2025 में Maruti Dzire देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी और Virtus, Slavia, Verna, City और Amaze जैसे मॉडल अभी भी मौजूद हैं. इसलिए सही बात यह है कि Sedans खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब उनका बाजार पहले के मुकाबले काफी छोटा हो चुका है.

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