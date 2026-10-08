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Black या White? MG Hector के 2 नए Edition हुए लॉन्च

MG Hector के Blackstorm और Snowstorm Special Editions ₹20 लाख में लॉन्च हुए हैं. दोनों में 1.5-litre Turbo-Petrol Engine और CVT Gearbox मिलता है

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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MG Motor India ने Hector SUV के दो नए Special Editions, Blackstorm और Snowstorm को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. दोनों Edition की कीमत ₹20 लाख Ex-showroom रखी गई है. ये Limited-run models हैं और इनमें Exterior के साथ-साथ Interior में भी अलग Styling दी गई है. Blackstorm को Dark और Sporty Look दिया गया है, जबकि Snowstorm में Light और Premium Theme देखने को मिलती है. 

दोनों Special Editions सिर्फ 5-seater Configuration में उपलब्ध हैं और इन्हें 1.5-litre Turbo-Petrol Engine के साथ CVT Automatic Gearbox में पेश किया गया है. यानी अगर आप Hector के नए Special Edition को खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल इन दोनों में Diesel या Manual का विकल्प नहीं मिलेगा. Top-spec Savvy Pro CVT के मुकाबले इन Special Editions के लिए करीब ₹35,000 ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

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Blackstorm में मिलेगा Dark और Sporty Look

MG Hector Blackstorm को उन खरीदारों के लिए तैयार किया गया है जिन्हें SUV में ज्यादा Aggressive और Dark Look पसंद है. इसमें Starry Black Exterior Paint के साथ Dark Theme देखने को मिलती है. Exterior पर Chrome Elements की जगह Gunmetal Finish और Red Accents का इस्तेमाल किया गया है. 18-inch Alloy Wheels और Roof Rails को Gloss Black Finish दिया गया है, जबकि Red Accents इसके Sporty Look को और Highlight करते हैं. Black Theme का असर Cabin में भी दिखाई देता है, जहां Gunmetal Finish वाले Elements दिए गए हैं. Hector के मौजूदा Feature Package में 14-inch Portrait Touchscreen, Panoramic Sunroof, Wireless Apple CarPlay और Android Auto, Wireless Phone Charger और Digital Instrument Cluster जैसे Features शामिल हैं. Blackstorm Edition का फोकस मुख्य रूप से Styling और Visual Appeal को अलग बनाने पर है.

Snowstorm में White Theme का अलग अंदाज

Blackstorm के उलट MG Hector Snowstorm को Light और Premium Appearance के साथ पेश किया गया है. इसका Exterior White Theme पर आधारित है, जिससे यह Regular Hector से अलग नजर आती है. दोनों Special Editions में Edition-specific Accessories और अलग Styling Elements दिए गए हैं. Hector के मौजूदा Top-spec Feature Set में Front Ventilated Seats, Panoramic Sunroof, 14-inch HD Portrait Infotainment Screen, 360-degree Camera, Wireless Charging और Connected Car Features जैसे Equipment मिलते हैं. Safety के लिए Hector में ABS, EBD, Electronic Stability Control, Traction Control और Level 2 ADAS जैसे Features भी उपलब्ध हैं, हालांकि Special Edition के Feature List को Variant के हिसाब से देखना जरूरी है.

कीमत और Engine में क्या है खास

MG Hector Blackstorm और Snowstorm दोनों की कीमत ₹20 लाख Ex-showroom है. दोनों में 1.5-litre Turbo-Petrol Engine दिया गया है, जो 143 PS की Power और 250 Nm का Torque पैदा करता है. इसे CVT Automatic Gearbox के साथ जोड़ा गया है. इस Special Edition का मुकाबला किसी अलग SUV से नहीं, बल्कि Hector के Regular Variants के साथ इसके Styling और Limited Edition Appeal के आधार पर होगा. कंपनी ने इन्हें उन ग्राहकों के लिए पेश किया है जो Hector खरीदते समय ज्यादा अलग और Premium Look चाहते हैं. हालांकि, Mechanical Package में कोई बड़ा Performance Upgrade नहीं दिया गया है. इसलिए Blackstorm और Snowstorm की सबसे बड़ी खासियत इनका नया Exterior-Interior Theme और Limited-run Positioning है, न कि ज्यादा Power या नया Engine.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
MG Hector Auto News
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