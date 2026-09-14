केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान तो कांग्रेस बोली- 'अंग्रेजी मीडियम वाली BJP'

गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) से गठबंधन का ऐलान किया है. इसे गोवा फर्स्ट नाम दिया गया. इस गठबंधन के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल के बयान को शेयर करते हुए कहा, ''मैंने पहले ही कहा है कि AAP, इंग्लिश-मीडियम वाली BJP है. खुद अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि BJP और AAP में ज्यादा फर्क नहीं है. ईमानदारी के इस दुर्लभ प्रदर्शन की तारीफ करनी चाहिए.''

अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार (13 सितंबर) को गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा, ''बीजेपी का वोटर कभी कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता. वे हमारे 'गोवा फर्स्ट' गठबंधन को वोट दे सकते हैं, लेकिन चाहे वे बीजेपी से कितने भी निराश या नाराज क्यों न हों, वे कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे. वे कांग्रेस से नफरत करते हैं.''

अरविंद केजरीवाल ने पणजी में कहा, ''आगामी चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी. गोवा की जनता बदलाव चाहती है. ‘गोवा फर्स्ट’ सरकार बनाएगा. हम अपने दम पर जीतेंगे.’’ इस मौके पर जीएफपी अध्यक्ष विजय सरदेसाई मौजूद थे.

विजय सरदेसाई ने क्या कहा?

सरदेसाई ने कहा, ‘‘गठबंधन बनाना जरूरी था. हमने आप के साथ गठबंधन किया है, जिसमें गोवा के हितों को प्राथमिकता देना हमारा मुख्य उद्देश्य है.’’ सरदेसाई ने कहा, ‘‘इस गठबंधन ने दरवाजा बंद नहीं किया है. यह समान विचारधारा वाली राजनीतिक ताकतों के लिए खुला है. कई लोग हमसे संपर्क कर चुके हैं, जिनमें दोनों दलों के ऐसे नेता भी शामिल हैं जो अपनी पार्टी की राजनीति से ऊब चुके हैं.’’

विजय सरदेसाई मनोहर पर्रिकर और प्रमोद सावंत की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे. वो गोवा सरकार में कृषि और नगर व ग्राम नियोजन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. उन्होंने 25 जनवरी 2016 को पार्टी की स्थापना की थी.