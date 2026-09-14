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हिंदी न्यूज़ऑटोदिवाली पर लॉन्च हो सकती है 1200 KM रेंज वाली SUV, जानें खासियत

दिवाली पर लॉन्च हो सकती है 1200 KM रेंज वाली SUV, जानें खासियत

कंपनी इसे इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. यानी इसकी लॉन्चिंग दिवाली के आसपास होने की उम्मीद है. आइए इस गाड़ी की खासियत जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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नई SUV खरीदने वालों के लिए आने वाला समय काफी दिलचस्प रहने वाला है. JSW Motors भारतीय बाजार में अपनी पहली SUV लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम JSW Combat बताया जा रहा है. यह SUV चीन की Jetour T2 पर बेस्ड होगी और इसमें प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है.

कंपनी इसे 2026 के फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है. सबसे खास बात इसकी करीब 1,200 KM तक की कुल रेंज बताई जा रही है. हालांकि, भारत आने वाले मॉडल के फाइनल स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय ही सामने आएंगे.

JSW Combat कब होगी लॉन्च?

  • JSW Motors भारतीय बाजार में अपनी पहली SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस SUV का नाम JSW Combat होगा और इसे चीन की Chery की Jetour T2 पर आधारित किया जाएगा.

दिवाली पर लॉन्च हो सकती है 1200 KM रेंज वाली SUV, जानें खासियत

  • कंपनी इसे इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. यानी इसकी लॉन्चिंग दिवाली के आसपास होने की उम्मीद है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि, कंपनी की ओर से अभी इसकी अंतिम कीमत की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

Jetour T2 जैसा दमदार डिजाइन

  • JSW Combat का डिजाइन काफी हद तक Jetour T2 जैसा रहने की उम्मीद है. हालांकि, भारतीय बाजार के लिए JSW Motors इसमें अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए ग्रिल, हेडलैंप और बंपर में बदलाव कर सकती है.
  • SUV में बॉक्सी और सीधा डिजाइन दिया जा सकता है, जिससे इसका लुक काफी दमदार नजर आएगा. इसमें स्क्वेयर LED हेडलैंप, बड़े बंपर और मोटी बॉडी क्लैडिंग मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा SUV में 20-इंच के अलॉय व्हील और रूफ रेल्स भी दिए जा सकते हैं. पीछे की तरफ वर्टिकल LED टेललैंप और टेलगेट पर स्पेयर व्हील मिलने की उम्मीद है.
  • JSW Combat का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम रखने की उम्मीद है. इसमें बड़ा 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.6-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा ग्लोबल-स्पेक Jetour T2 को देखते हुए Combat में 12-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं.

दिवाली पर लॉन्च हो सकती है 1200 KM रेंज वाली SUV, जानें खासियत

  • SUV में पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एंबिएंट लाइटिंग और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा 540-डिग्री कैमरा भी दिया जा सकता है, जो पार्किंग और तंग जगहों पर गाड़ी को संभालने में मदद करेगा. हालांकि, इनमें से सभी फीचर्स भारत-स्पेक मॉडल में मिलेंगे या नहीं, इसकी पुष्टि लॉन्च के समय होगी.

360hp का प्लग-इन हाइब्रिड इंजन

  • JSW Combat की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. इसमें 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh बैटरी पैक दिए जाने की उम्मीद है. ग्लोबल-स्पेक Jetour T2 में यह सिस्टम मिलकर करीब 360hp की पावर और 610Nm का टॉर्क देता है.
  • इस पावरट्रेन में 3-स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड गियरबॉक्स दिया जाता है. भारत में JSW Combat को सिर्फ फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ लाए जाने की उम्मीद है. हालांकि, भारत-स्पेक SUV में पावर और पावरट्रेन में कोई बदलाव होगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

1,200 किमी तक की कुल रेंज

  • JSW Combat की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी लंबी रेंज को लेकर है. Jetour T2 के इसी प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप में 18.4kWh बैटरी के साथ करीब 90 किमी की NEDC इलेक्ट्रिक रेंज मिलती है. इसका मतलब है कि रोजाना के छोटे सफर में SUV को काफी हद तक इलेक्ट्रिक मोड में चलाया जा सकता है.
  • इसके अलावा पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ इसकी कुल ड्राइविंग रेंज करीब 1,200 किमी तक बताई जा रही है. अगर भारत में भी यह आंकड़ा मिलता है, तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए यह SUV काफी आकर्षक हो सकती है. हालांकि, 1,200 किमी की रेंज का आंकड़ा ग्लोबल-स्पेक मॉडल से जुड़ा है और भारत आने वाली Combat की वास्तविक रेंज अलग हो सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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