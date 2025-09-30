Volvo EX30 vs Hyundai Ioniq 5: कौन सी प्रीमियम EV खरीदने में है फायदा? यहां जान लीजिए डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है और प्रीमियम सेगमेंट में Volvo EX30 और Hyundai Ioniq 5 दो बेहद अट्रैक्टिव ऑप्शन बनकर सामने आई हैं. दोनों ही कारें मॉडर्न डिजाइन, एडवांस्ड फीचर्स और लंबी रेंज ऑफर करती हैं. लेकिन कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिहाज से इनमें कई फर्क हैं. आइए जानते हैं किसे खरीदना ज्यादा फायदे का सौदा होगा.

Volvo ज्यादा किफायती

दरअसल, कीमत के मामले में Volvo EX30 भारतीय ग्राहकों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है. इसकी शुरुआती कीमत 39.99 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती बुकिंग) है, जो बाद में 41 लाख तक जा सकती है. वहीं Hyundai Ioniq 5 की कीमत 46.30 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यानी, अगर आप प्रीमियम ब्रांड का अनुभव कम बजट में लेना चाहते हैं तो Volvo EX30 बेहतर विकल्प है.

लग्जरी और यूनिक डिजाइन

Volvo EX30 में पैनोरमिक सनरूफ, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, GPS नेविगेशन, वायरलेस चार्जिंग और स्मार्टफोन की तरह चाबी इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है. इसके Ultra वेरिएंट में ऑटोमैटिक पार्किंग और सराउंड-व्यू कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स भी हैं. Hyundai Ioniq 5 में भी पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल डैशबोर्ड और प्रीमियम इंटीरियर मिलते हैं. हालांकि, कुछ फीचर्स जैसे प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और ऑटोमैटिक पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है. इसका डिजाइन ‘पैरामेट्रिक पिक्सल’ थीम पर आधारित है, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है.

बैटरी और रेंज में कौन आगे?

Volvo EX30 में 69 kWh बैटरी दी गई है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 480 किमी है. वहीं, Hyundai Ioniq 5 में 72.6 kWh बैटरी है, जो 631 किमी रेंज देती है. लंबी दूरी की Travelling के लिए यह ज्यादा प्रैक्टिकल है. चार्जिंग में भी Ioniq 5 आगे है. यह 350 kW DC फास्ट चार्जर से सिर्फ 18 मिनट में 10-80% चार्ज हो जाती है. वहीं EX30 को 175 kW चार्जर से यही काम करने में 28 मिनट लगते हैं.

मोटर और परफॉर्मेंस

Volvo EX30 का सिंगल मोटर वेरिएंट 272 bhp पावर और 343 Nm टॉर्क देता है, जो 0-100 किमी/घंटा सिर्फ 5.3 सेकंड में पकड़ता है. जबकि Hyundai Ioniq 5 का सिंगल मोटर वेरिएंट 215 bhp पावर और 350 Nm टॉर्क देता है, जो 7.6 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ता है. यानी परफॉर्मेंस के मामले में Volvo EX30 काफी आगे है.

किसे चुनना होगा सही?

अगर आप लॉन्ग ड्राइव और ज्यादा रेंज को प्राथमिकता देते हैं तो Hyundai Ioniq 5 आपके लिए सही विकल्प है, लेकिन अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस, लग्ज़री फीचर्स और किफायती प्राइस चाहते हैं तो Volvo EX30 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है. दोनों ही EVs प्रीमियम सेगमेंट में बेहतरीन हैं, लेकिन आपका चुनाव आपकी जरूरत रेंज Vs परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा.

