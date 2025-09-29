हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट Abhishek Sharma को मिली ये शानदार लग्जरी SUV, भारत में इतनी है कीमत

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट Abhishek Sharma को मिली ये शानदार लग्जरी SUV, भारत में इतनी है कीमत

Asia Cup 2025: शानदार पारियों के दम पर अभिषेक शर्मा को Player of The Tournament चुना गया. इसी कड़ी में अभिषेक शर्मा को लग्जरी SUV HAVAL H9 गिफ्ट की गई है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 05:33 PM (IST)
एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. इसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की. इस टूर्नामेंट में भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा काफी चर्चा में रहे. शानदार पारियों के दम पर अभिषेक शर्मा को Player of The Tournament चुना गया. इसी कड़ी में अभिषेक शर्मा को लग्जरी SUV HAVAL H9 गिफ्ट की गई है. आइए जानते हैं कि इस गाड़ी की कीमत और खासियत क्या है?

HAVAL H9 SUV में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन लगभग 215 bhp की पावर और 324 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है. इस गाड़ी में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. यह 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के लिए भी जानी जाती है.

इस गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर्स

HAVAL H9 अपने लग्जरी लुक और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. इस गाड़ी में सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखा गया है. 7-सीटर लेआउट के साथ आने वाली इस गाड़ी में लेदर सीट्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट, एप्पल कारप्ले और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, पार्किंग असिस्ट और ABS-EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं.

HAVAL H9 की कीमत

HAVAL H9 भारतीय बाजार में नहीं बेची जाती है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 लाख 42 हजार 200 सऊदी रियाल है. भारतीय करेंसी में देखा जाए तो यह कीमत 33.60 लाख रुपये के बराबर होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस गाड़ी की संभावित कीमत 25 से 30 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो सकती है. इस एसयूवी का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से होता है. अभिषेक शर्मा के करियर के लिए इस अवॉर्ड को बेहद खास माना जा रहा है. ऐसे में नई गाड़ी उनके शानदार प्रदर्शन की पहचान बन सकती है.

Kia Syros से लेकर Mahindra Thar तक, GST कटौती से लाखों रुपये सस्ती हुईं ये 5 कॉम्पैक्ट SUV 

Published at : 29 Sep 2025 05:31 PM (IST)
