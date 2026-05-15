हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली में अब नहीं खरीद पाएंगे एक से ज्यादा ई-रिक्शा, लागू हो गई नई पॉलिसी

दिल्ली में अब नहीं खरीद पाएंगे एक से ज्यादा ई-रिक्शा, लागू हो गई नई पॉलिसी

New E-Rickshaw Policy in Delhi: दिल्ली में नई E-Rickshaw पॉलिसी लागू हो गई है. अब एक व्यक्ति एक से ज्यादा E-Rickshaw नहीं खरीद पाएगा. फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर ट्रेनिंग भी जरूरी कर दी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 15 May 2026 07:46 PM (IST)
Preferred Sources

New E-Rickshaw Policy in Delhi: दिल्ली में ई-रिक्शा को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा ई-रिक्शा नहीं खरीद सकेगा. इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कई गाड़ियां लेकर उन्हें किराये पर चलवाते थे. सरकार का कहना है कि इस कदम से सिस्टम ज्यादा साफ और व्यवस्थित होगा.

साथ ही असली फायदा उन ड्राइवरों तक पहुंचेगा जो रोज मेहनत करके कमाई करते हैं. इसके अलावा अब E-Rickshaw चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग लेना भी जरूरी कर दिया गया है. यानी बिना नियमों को फॉलो किए अब सड़क पर ई-रिक्शा चलाना आसान नहीं होगा.

ड्राइवर को लेना होगा ट्रेनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट

नई पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब ई-रिक्शा चलाने वालों को ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा. सरकार चाहती है कि ड्राइवर ट्रैफिक नियम अच्छे से समझें और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं. इसके साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट भी जरूरी कर दिया गया है ताकि खराब हालत वाले ई-रिक्शा सड़क पर न चल सकें.

इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है. पहले कई जगह बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सही डॉक्यूमेंट के ई-रिक्शा चलते थे, जिससे दिक्कतें होती थीं. अब इन पर रोक लगाई जाएगी और सरकार का मानना है कि इससे पूरा सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल में रहेगा.

यह भी पढ़ें: पेट्रोल महंगा और CNG महंगी! क्या अब 'पानी' से दौड़ेगा हिंदुस्तान, इस फ्यूल का क्या फ्यूचर?

किराये के ई-रिक्शा सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव

इस नए नियम का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कई ई-रिक्शा खरीदकर उन्हें किराये पर चलाते थे. अब एक व्यक्ति सिर्फ एक ही E-Rickshaw रख सकेगा, जिससे किराये का पूरा मॉडल बदल सकता है. सरकार का फोकस है कि ई-रिक्शा का फायदा सीधे ड्राइवर तक पहुंचे, न कि बड़े मालिकों तक.

हालांकि कुछ लोगों को डर है कि इससे छोटे बिजनेस वालों की कमाई पर असर पड़ सकता है. दूसरी तरफ कई लोग इस फैसले को सही भी मान रहे हैं क्योंकि इससे ट्रैफिक और अनियमितता कम होने की उम्मीद है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया नियम दिल्ली के ई-रिक्शा सेक्टर को कैसे बदलता है.

यह भी पढ़ें: ऑटो-कट के बाद जबरदस्ती भरवाते हैं पेट्रोल, जानें इससे कार की परफार्मेंस पर क्या पड़ता है असर?

Published at : 15 May 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Auto News Delhi E-Rickshaw Rules New E-Rickshaw Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
दिल्ली में अब नहीं खरीद पाएंगे एक से ज्यादा ई-रिक्शा, लागू हो गई नई पॉलिसी
दिल्ली में अब नहीं खरीद पाएंगे एक से ज्यादा ई-रिक्शा, लागू हो गई नई पॉलिसी
ऑटो
सीएनजी से कितना सस्ता होगा हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना, इसके लिए क्या अलग किट आएंगी?
सीएनजी से कितना सस्ता होगा हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना, इसके लिए क्या अलग किट आएंगी?
ऑटो
पेटीएम-यूपीआई और बैंकिंग एप्स, जानें कितनी तरह से रिचार्ज कर सकते हैं फास्टैग?
पेटीएम-यूपीआई और बैंकिंग एप्स, जानें कितनी तरह से रिचार्ज कर सकते हैं फास्टैग?
ऑटो
पेट्रोल महंगा और CNG महंगी! क्या अब 'पानी' से दौड़ेगा हिंदुस्तान, इस फ्यूल का क्या फ्यूचर?
पेट्रोल महंगा और CNG महंगी! क्या अब 'पानी' से दौड़ेगा हिंदुस्तान, इस फ्यूल का क्या फ्यूचर?
Advertisement

वीडियोज

Saif Ali Khan ने लगाई जान, फिर भी फीकी रह गई फिल्म
Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
ट्रंप के चीन दौरे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात पर अब आया रूस का बयान, जानें क्या कहा
बिहार
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
इंडिया
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
Blog
नीट पेपर लीक और दांव पर 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनका क्या कसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया?
नीट पेपर लीक और दांव पर 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनका क्या कसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया?
नौकरी
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Embed widget