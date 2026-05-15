दिल्ली में अब नहीं खरीद पाएंगे एक से ज्यादा ई-रिक्शा, लागू हो गई नई पॉलिसी

New E-Rickshaw Policy in Delhi: दिल्ली में ई-रिक्शा को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा ई-रिक्शा नहीं खरीद सकेगा. इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कई गाड़ियां लेकर उन्हें किराये पर चलवाते थे. सरकार का कहना है कि इस कदम से सिस्टम ज्यादा साफ और व्यवस्थित होगा.

साथ ही असली फायदा उन ड्राइवरों तक पहुंचेगा जो रोज मेहनत करके कमाई करते हैं. इसके अलावा अब E-Rickshaw चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग लेना भी जरूरी कर दिया गया है. यानी बिना नियमों को फॉलो किए अब सड़क पर ई-रिक्शा चलाना आसान नहीं होगा.

ड्राइवर को लेना होगा ट्रेनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट

नई पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब ई-रिक्शा चलाने वालों को ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा. सरकार चाहती है कि ड्राइवर ट्रैफिक नियम अच्छे से समझें और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाएं. इसके साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट भी जरूरी कर दिया गया है ताकि खराब हालत वाले ई-रिक्शा सड़क पर न चल सकें.

इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है. पहले कई जगह बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सही डॉक्यूमेंट के ई-रिक्शा चलते थे, जिससे दिक्कतें होती थीं. अब इन पर रोक लगाई जाएगी और सरकार का मानना है कि इससे पूरा सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और कंट्रोल में रहेगा.

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किराये के ई-रिक्शा सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव

इस नए नियम का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो कई ई-रिक्शा खरीदकर उन्हें किराये पर चलाते थे. अब एक व्यक्ति सिर्फ एक ही E-Rickshaw रख सकेगा, जिससे किराये का पूरा मॉडल बदल सकता है. सरकार का फोकस है कि ई-रिक्शा का फायदा सीधे ड्राइवर तक पहुंचे, न कि बड़े मालिकों तक.

हालांकि कुछ लोगों को डर है कि इससे छोटे बिजनेस वालों की कमाई पर असर पड़ सकता है. दूसरी तरफ कई लोग इस फैसले को सही भी मान रहे हैं क्योंकि इससे ट्रैफिक और अनियमितता कम होने की उम्मीद है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया नियम दिल्ली के ई-रिक्शा सेक्टर को कैसे बदलता है.

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