पेटीएम-यूपीआई और बैंकिंग एप्स, जानें कितनी तरह से रिचार्ज कर सकते हैं फास्टैग?

Fastag Recharge Tips: आज के दौर में अगर आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो बिना फास्टैग के सफर की कल्पना करना भी मुश्किल है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल कलेक्शन को डिजिटल बनाकर सफर को काफी आसान और तेज बना दिया है. लेकिन कई बार सफर के ऐन मौके पर हमें पता चलता है कि फास्टैग में बैलेंस कम है.

अच्छी बात यह है कि अब फास्टैग रिचार्ज करने के लिए आपको घंटों मशक्कत नहीं करनी पड़ती. आप अपने स्मार्टफोन की मदद से चंद सेकंड्स में इसे टॉप-अप कर सकते हैं. चाहे आप पेटीएम (Paytm) यूज करते हों, गूगल पे या फिर अपना बैंक ऐप, हर जगह फास्टैग रिचार्ज की सुविधा मौजूद है. बस अपनी गाड़ी का नंबर डालें और बिना किसी टेंशन के हाईवे पर निकल पड़ें.

यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से करें इंस्टेंट रिचार्ज

फास्टैग रिचार्ज करने का सबसे पॉपुलर और आसान तरीका यूपीआई (UPI) ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe और Paytm हैं. इन ऐप्स में आपको 'FASTag Recharge' का एक अलग सेक्शन मिलता है. आपको बस अपनी गाड़ी का नंबर और फास्टैग जारी करने वाले बैंक का नाम सिलेक्ट करना होता है. इसके बाद यह अपने आप आपका बकाया बैलेंस दिखा देता है.

आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे डालकर पिन एंटर करते हैं और रिचार्ज तुरंत हो जाता है. कई बार इन ऐप्स पर आपको कैशबैक और डिस्काउंट कूपन भी मिल जाते हैं, जो आपकी बचत में मदद करते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बैंक ऐप के झंझट में नहीं पड़ना चाहते.

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नेट बैंकिंग और ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए रिचार्ज

अगर आप यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भी रिचार्ज कर सकते हैं. लगभग सभी बड़े बैंक जैसे SBI, Union और SBI फास्टैग की सुविधा देते हैं. आप बैंक के पोर्टल पर जाकर अपना व्हीकल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं और वहां से सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

इसके अलावा, NHAI का अपना 'My FASTag' ऐप भी है, जो काफी भरोसेमंद है. इसके जरिए आप न सिर्फ रिचार्ज कर सकते हैं, बल्कि अपने पुराने ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं. याद रखें कि टोल प्लाजा पर पहुंचने से कम से कम 10-15 मिनट पहले रिचार्ज कर लें ताकि डेटा अपडेट हो जाए.

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