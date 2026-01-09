Fortuner–Gloster को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई 7-सीटर SUV, जानें कब तक होगी लॉन्च

फॉक्सवैगन भारत में अपनी नई प्रीमियम 7-सीटर SUV Tayron R-Line लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है. ये SUV साल 2026 की पहली तिमाही में भारतीय बाजार में उतारी जाएगी. लॉन्च के बाद Tayron R-Line, फॉक्सवैगन की भारत में फ्लैगशिप SUV बन जाएगी. कंपनी इस गाड़ी को उन ग्राहकों के लिए ला रही है, जो Toyota Fortuner और MG Gloster जैसी बड़ी, लग्जरी और दमदार 7-सीटर SUV खरीदने का विकल्प तलाश रहे हैं.

प्रीमियम सेगमेंट पर फॉक्सवैगन का फोकस

Tayron की एंट्री यह दिखाती है कि कंपनी भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझ रही है. बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी इसे लोकली असेंबल करने की तैयारी रही है, ताकि कीमत को ज्यादा प्रतिस्पर्धी रखा जा सके. Tayron R-Line में फैमिली के इस्तेमाल के लिए भरपूर स्पेस और कम्फर्ट मिलेगा, साथ ही R-Line की वजह से इसमें स्पोर्टी टच भी देखने को मिलेगा.

दमदार और स्पोर्टी डिजाइन

Volkswagen Tayron R-Line का लुक काफी मजबूत और प्रीमियम होगा. इसके फ्रंट में पूरी चौड़ाई में फैली LED लाइट स्ट्रिप दी गई है, जो दोनों हेडलैंप्स को जोड़ती है. इसके बीच में रोशनी वाला VW लोगो मिलेगा, जो इसे अलग पहचान देता है. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप्स और लाइटेड VW LOGO दिया गया है. ग्लोबल मॉडल में 17-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन भारत में आने वाले वर्जन में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस और भी दमदार लगेगा.

फीचर्स में होगी कोई कमी नहीं

Tayron R-Line एक प्रीमियम SUV है, इसलिए इसमें एडवांस फीचर्स की भरमार होगी. इसमें 12.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.15-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, 10-कलर एंबिएंट लाइटिंग और 700W Harman Kardon साउंड सिस्टम मिलेगा. इसके अलावा थ्री-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9 एयरबैग, डायनैमिक चेसिस कंट्रोल प्रो और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे.

इंजन और संभावित कीमत

भारत में Volkswagen Tayron R-Line को 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ उतारा जा सकता है. ये इंजन पावर और स्मूद ड्राइविंग के लिए जाना जाता है. कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 49 से 50 लाख के बीच हो सकती है, जिससे यह सीधे तौर पर Fortuner और Gloster को टक्कर देगी. अगर आप एक प्रीमियम, स्पोर्टी और फीचर-लोडेड 7-सीटर SUV का इंतजार कर रहे हैं, तो Volkswagen Tayron R-Line आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है. लॉन्च के बाद यह Fortuner और Gloster सेगमेंट में मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देगी.

