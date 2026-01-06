महंगी हो गई आपकी फेवरेट Bullet 350 और Classic 350, जानिए अब कितनी चुकानी होगी कीमत?

Royal Enfield ने भारत में अपनी दो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मोटरसाइकिल Bullet 350 और Classic 350 की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी के मुताबिक, कच्चे माल की कीमतें बढ़ने की वजह से बाइक बनाने की लागत ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते अब दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इससे पहले पिछले साल GST में कटौती के बाद कंपनी ने त्योहारों से पहले इन बाइकों की कीमत कम की थी, लेकिन अब ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

Bullet 350 की बढ़ी कीमत

Royal Enfield Bullet 350 के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत में 1,628 से 2,025 तक की बढ़ोतरी की गई है. Bullet 350 के ब्लैक गोल्ड वेरिएंट पर सबसे ज्यादा दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि बटालियन ब्लैक वेरिएंट पर सबसे कम बढ़ोतरी हुई है. राहत की बात यह है कि मिलिट्री रेड वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी यह वेरिएंट पहले जैसी कीमत पर ही उपलब्ध रहेगा.

Classic 350 के नए दाम

Royal Enfield Classic 350 की कीमत भी बढ़ाई गई है. इसके अलग-अलग वेरिएंट पर 1,540 से 1,835 तक की बढ़ोतरी हुई है. Classic 350 के एमराल्ड वेरिएंट पर सबसे ज्यादा दाम बढ़े हैं, जबकि रेडिच रेड वेरिएंट पर सबसे कम बढ़ोतरी देखने को मिली है. Classic 350 पहले से ही अपनी शानदार डिजाइन और आरामदायक राइड के लिए जानी जाती है, और कीमत बढ़ने के बाद भी इसकी मांग पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.

बिक्री में शानदार बढ़त

कीमत बढ़ने के बावजूद Royal Enfield की बिक्री मजबूत बनी हुई है. दिसंबर 2025 में कंपनी ने भारत में 93,177 बाइक बेचीं, जो दिसंबर 2024 के मुकाबले 37 प्रतिशत ज्यादा हैं. कुल मिलाकर दिसंबर 2025 में Royal Enfield की बिक्री 1,03,574 यूनिट रही. हालांकि, एक्सपोर्ट में हल्की गिरावट देखी गई है, जहां पिछले साल के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत कम बाइक विदेश भेजी गईं.

आने वाले नए मॉडल

Royal Enfield अपने मॉडल लाइन-अप को लगातार बढ़ा रही है. कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक Flying Flea C6 पर काम कर रही है, जिसे 2026 के मध्य तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है. इसके अलावा, दमदार Himalayan 750 भी 2026 के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है.

