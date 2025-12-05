हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोAurus Senat vs Fortuner: पुतिन की कार ज्यादा दमदार या फॉर्च्यूनर? जानें कितनी है दोनों की कीमत

Aurus Senat vs Fortuner: पुतिन की कार ज्यादा दमदार या फॉर्च्यूनर? जानें कितनी है दोनों की कीमत

Aurus Senat को ऐसे बनाया गया है कि यह लगभग हर तरह के हमले को झेल सके. वहीं, दूसरी ओर Fortuner अपने परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है. पीएम मोदी और पुतिन जिस कार में गए, वह Fortuner डीजल का Sigma वेरिएंट था.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में गिने जाते हैं. वे अपने हर दौरे पर बुलेटप्रूफ और हाई-टेक सुरक्षा वाली कार का इस्तेमाल करते हैं. भारत पहुंचने पर भी उनकी खास Aurus Senat कार पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थी, लेकिन सबको हैरान करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सफेद रंग की बख्तरबंद फॉर्च्यूनर में सफर किया. इसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर Aurus Senat और Fortuner में क्या अंतर है और कौन सी कार ज्यादा दमदार है.

Aurus Senat

  • Aurus Senat एक लग्जरी सेडान लिमोजिन है, जिसे खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है. इसे चार पहियों वाला किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार सुरक्षा के मामले में किसी सैन्य वाहन से कम नहीं है. इस कार पर बम, मिसाइल या गोलीबारी का कोई असर नहीं होता. इसके टायर फट जाएं तब भी कार बिना रुके तेजी से चलती रहती है. यह कार 6 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी बनावट ऐसी है कि यह पानी में भी डूबती नहीं है और केमिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें खास तकनीक लगाई गई है. Aurus Senat की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपये से शुरू होती है, लेकिन पुतिन की कार में इतने ज्यादा सुरक्षा फीचर्स लगे हैं कि उसकी असली कीमत इससे कई गुना ज्यादा मानी जाती है.

Toyota Fortuner

  • Toyota Fortuner सड़क पर अपनी मजबूती, बड़े साइज और पावर की वजह से लोगों की पहली पसंद बन चुकी है. कई देशों के नेताओं और अधिकारियों के काफिले में भी फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि ये लग्जरी और सुरक्षा फीचर्स में Aurus Senat के मुकाबले काफी पीछे है, भारत में Fortuner की कीमत करीब 33 लाख रुपये से शुरू होकर 58 लाख रुपये तक जाती है. ये 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर टर्बो-डीजल इंजन के साथ आती है, जिनमें से डीजल इंजन 204PS की पावर और 500Nm का टॉर्क देता है. सेफ्टी के मामले में भी यह कार बेहद भरोसेमंद है और इसे एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है.

पुतिन फॉर्च्यूनर में क्यों बैठे?

  • सब के सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब पुतिन के पास दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है, तो वे Fortuner में क्यों बैठे? दरअसल, जिस फॉर्च्यूनर में पुतिन बैठे थे वह कोई आम SUV नहीं थी, बल्कि यह भी एक बख्तरबंद यानी आर्मर्ड वर्जन थी. इस कार में भी किसी तरह के हमले को झेलने की क्षमता है और इसमें ऐसे ही सुरक्षा फीचर्स लगाए गए थे जो राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकें. इसलिए पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी खतरे के इस फॉर्च्यूनर में सफर कर सके.

Published at : 05 Dec 2025 04:37 PM (IST)
