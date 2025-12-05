भारत में पिछले कुछ सालों में डीजल कारों की बिक्री कम हुई है. इसकी वजह कड़े प्रदूषण नियम, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम अंतर और बाजार में डीजल मॉडलों की संख्या कम होना है. इसके बावजूद डीजल इंजन वाली SUVs अब भी उन लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा, अच्छा माइलेज और मजबूत इंजन चाहिए. डीजल SUV खरीदते समय ग्राहक सबसे ज्यादा माइलेज को महत्व देता है, क्योंकि ज्यादा माइलेज का मतलब रोज की ड्राइव में ज्यादा बचत है. आइए देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUVs के बारे में जानते हैं.

सबसे ज्यादा बिकने वाली माइलेज SUV

टाटा नेक्सन भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUVs में से एक है. इसका डीजल मॉडल 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है, जो मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स में उपलब्ध है. AMT वेरिएंट नेक्सन को इस सेगमेंट की सबसे किफायती डीजल SUV बनाता है, क्योंकि यह 24.08 किमी प्रति लीटर की ARAI माइलेज देती है, जबकि मैनुअल वेरिएंट 23.23 किमी प्रति लीटर तक चलता है. कीमत की बात करें तो नेक्सन डीजल 9.01 लाख रुपये से शुरू होकर 14.05 लाख रुपये तक पहुंचती है.

किआ सोनेट

किआ सोनेट डीजल मॉडल भी SUV खरीदारों के बीच काफी पॉपुलर है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं. माइलेज की बात करें तो यह 18.6 किमी प्रति लीटर से लेकर 22.3 किमी प्रति लीटर तक चलती है, जो इसे एक बेहतर विकल्प बनाता है. सोनेट डीजल मॉडल की कीमत 8.98 लाख रुपये से शुरू होकर 14.09 लाख रुपये तक जाती है.

महिंद्रा XUV 3XO

महिंद्रा XUV 3XO कंपनी की सबसे सस्ती और कॉम्पैक्ट डीजल SUV है. इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्प में आता है. यह SUV अलग-अलग वेरिएंट्स में 20.6 किमी प्रति लीटर से लेकर 21.2 किमी प्रति लीटर तक की माइलेज देती है. इसकी कीमत 8.95 लाख रुपये से शुरू होकर 13.43 लाख रुपये तक जाती है.

हुंडई वेन्यू

हुंडई वेन्यू को भी लोग काफी पसंद करते हैं. इसका डीजल मॉडल 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है, जिसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में खरीदा जा सकता है. ARAI के आंकड़ों के मुताबिक वेन्यू डीजल 17.9 किमी प्रति लीटर से 20.99 किमी प्रति लीटर तक माइलेज देती है. इसकी कीमत 9.70 लाख रुपये से 15.69 लाख रुपये तक है.

किआ सिरोस

किआ सिरोस में वही डीजल इंजन मिलता है, जो किआ सोनेट में आता है, लेकिन इसकी माइलेज थोड़ी कम है. सिरोस का मैनुअल डीजल मॉडल 20.75 किमी प्रति लीटर की माइलेज देता है, जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट 17.65 किमी प्रति लीटर तक चलता है. सिरोस डीजल की कीमत 10.14 लाख रुपये से शुरू होकर 15.94 लाख रुपये तक जाती है.

