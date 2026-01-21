एक्सप्लोरर
VinFast VF 6 और VF 7 ने सेफ्टी में मनवाया लोहा, Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली इतनी रेटिंग
VinFast VF 6 और VF 7 को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. आइए इन कारों के क्रैश टेस्ट स्कोर, सेफ्टी फीचर्स और खासियत पर नजर डालते हैं.
VinFast ने भारतीय बाजार में सेफ्टी के मामले में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. कंपनी की इलेक्ट्रिक SUVs VinFast VF 6 और VinFast VF 7 को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी Bharat NCAP की ओर से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी गई है. यह उपलब्धि दिखाती है कि VinFast की इंजीनियरिंग न सिर्फ ग्लोबल मानकों पर खरी उतरती है, बल्कि भारतीय ग्राहकों की सेफ्टी जरूरतों को भी पूरी मजबूती से पूरा करती है.
एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में कितना स्कोर?
- Bharat NCAP के टेस्ट रिजल्ट के अनुसार, VF 6 और VF 7 दोनों ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. VF 6 को AOP में 27.13/32 और COP में 44.41/49 अंक मिले हैं. वहीं VF 7 ने AOP में 28.54/32 और COP में 45.25/49 अंक हासिल किए. ये स्कोर साफ तौर पर बताते हैं कि दोनों SUVs वयस्कों और बच्चों के लिए बेहद सुरक्षित हैं.
क्रैश टेस्ट में दमदार प्रदर्शन
- क्रैश टेस्ट के दौरान VinFast VF 6 और VF 7 ने हर स्थिति में शानदार प्रदर्शन किया. फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में ड्राइवर और पैसेंजर के सिर, गर्दन और ऊपरी पैर की सेफ्टी को पूरे 4.000 अंक मिले, जो अधिकतम स्कोर है. साइड इम्पैक्ट टेस्ट में भी दोनों गाड़ियों ने वयस्कों और बच्चों के लिए फुल स्कोर हासिल किया. पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर की चोट के आंकड़े Bharat NCAP की तय सीमा से काफी नीचे रहे, जो गंभीर हादसों में भी बेहतर सेफ्टी का संकेत देते हैं.
एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस
- VinFast VF 6 और VF 7 दोनों ही 5-स्टार रेटेड EV प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इनमें 7 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं. इसके साथ ही इनमें वेरिएंट के अनुसार स्मार्ट ADAS फीचर्स मिलते हैं, जिनमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और ऑटो लेन चेंज असिस्ट जैसे सिस्टम शामिल हैं. ये फीचर्स रोजमर्रा के ट्रैफिक में ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाते हैं. बता दें कि तमिलनाडु में VinFast की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तैयार की जा रही VF 6 और VF 7 कंपनी के भारत EV इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं. VinFast इंडिया के CEO तपन घोष के अनुसार, यह 5-स्टार रेटिंग भारतीय बाजार में कंपनी की क्वालिटी और सेफ्टी के प्रति प्रतिबद्धता को साबित करती है.
