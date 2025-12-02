VinFast के Electric Scooters से बढ़ेगी Ola-Ather की टेंशन! जानें कब होगी लॉन्च

भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब इस रेस में वियतनाम की बड़ी EV कंपनी VinFast भी कदम रखने जा रही है. कंपनी पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक कारें VF 6 और VF 7 भारत में दिखा चुकी है और अब इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि 2026 तक VinFast के ई-स्कूटर्स भारत में लॉन्च हो सकते हैं. एक इंटरनेशनल ब्रांड के आने से भारत के EV बाजार में मुकाबला और ज्यादा तेज होने वाला है.

भारत में VinFast के कौन से स्कूटर आ सकते हैं?

VinFast वियतनाम में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचती है, जैसे Feliz, Klara Neo, Theon S, Vero X, Vento S और Evo Grand. अभी कंपनी ने तय नहीं किया है कि इनमें से कौन-से मॉडल भारत लाए जाएंगे. पहले ये सभी स्कूटर्स भारतीय सड़कों, ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से टेस्ट किए जाएंगे. टेस्टिंग के बाद ही कंपनी फैसला करेगी कि कौन-से स्कूटर भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे बेहतर रहेंगे.

भारत में EV स्कूटर बाजार पहले से ही गर्म

भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में पहले से ही Ola Electric, Ather Energy, TVS और Bajaj जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं. अब VinFast के आने से यह बाजार और भी कंपटीटिव हो जाएगा. खासतौर पर प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में VinFast Ola और Ather की पकड़ को चुनौती दे सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ब्रांड होने का फायदा उसे जरूर मिलेगा.

भारत में 2 बिलियन डॉलर का बड़ा निवेश

VinFast भारत में लम्बी दौड़ के लिए उतर रही है और इसके लिए कंपनी लगभग 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 16,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना चुकी है. कंपनी ने तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी तैयार कर लिया है. शुरुआत में इस प्लांट की क्षमता 50,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की है, और आगे जाकर इसका बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा.

Ola और Ather के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

VinFast के आने से भारतीय कंपनियों के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी होंगी. अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी और मॉडर्न डिजाइन इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. इसके साथ ही ग्राहक VinFast से बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस और ज्यादा भरोसेमंद रेंज की उम्मीद करेंगे. सबसे बड़ा असर प्राइसिंग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि VinFast अपने स्कूटर्स को बेहतर कीमत पर लॉन्च कर सकती है. यदि ऐसा हुआ, तो यह भारतीय EV कंपनियों कड़ी चक्कर दे सकता है.

