हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोVinFast के Electric Scooters से बढ़ेगी Ola-Ather की टेंशन! जानें कब होगी लॉन्च

VinFast के Electric Scooters से बढ़ेगी Ola-Ather की टेंशन! जानें कब होगी लॉन्च

VinFast भारत में दो इलेक्ट्रिक कारें ला चुकी है और अब कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है. VinFast नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर Ola, Ather को सीधी टक्कर दे सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब इस रेस में वियतनाम की बड़ी EV कंपनी VinFast भी कदम रखने जा रही है. कंपनी पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक कारें VF 6 और VF 7 भारत में दिखा चुकी है और अब इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि 2026 तक VinFast के ई-स्कूटर्स भारत में लॉन्च हो सकते हैं. एक इंटरनेशनल ब्रांड के आने से भारत के EV बाजार में मुकाबला और ज्यादा तेज होने वाला है.

भारत में VinFast के कौन से स्कूटर आ सकते हैं?

  • VinFast वियतनाम में कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचती है, जैसे Feliz, Klara Neo, Theon S, Vero X, Vento S और Evo Grand. अभी कंपनी ने तय नहीं किया है कि इनमें से कौन-से मॉडल भारत लाए जाएंगे. पहले ये सभी स्कूटर्स भारतीय सड़कों, ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से टेस्ट किए जाएंगे. टेस्टिंग के बाद ही कंपनी फैसला करेगी कि कौन-से स्कूटर भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे बेहतर रहेंगे.

भारत में EV स्कूटर बाजार पहले से ही गर्म

  • भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में पहले से ही Ola Electric, Ather Energy, TVS और Bajaj जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं. अब VinFast के आने से यह बाजार और भी कंपटीटिव हो जाएगा. खासतौर पर प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में VinFast Ola और Ather की पकड़ को चुनौती दे सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ब्रांड होने का फायदा उसे जरूर मिलेगा.

भारत में 2 बिलियन डॉलर का बड़ा निवेश

  • VinFast भारत में लम्बी दौड़ के लिए उतर रही है और इसके लिए कंपनी लगभग 2 बिलियन डॉलर यानी करीब 16,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना चुकी है. कंपनी ने तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी तैयार कर लिया है. शुरुआत में इस प्लांट की क्षमता 50,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की है, और आगे जाकर इसका बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाएगा.

Ola और Ather के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

  • VinFast के आने से भारतीय कंपनियों के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी होंगी. अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी और मॉडर्न डिजाइन इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. इसके साथ ही ग्राहक VinFast से बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस और ज्यादा भरोसेमंद रेंज की उम्मीद करेंगे. सबसे बड़ा असर प्राइसिंग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि VinFast अपने स्कूटर्स को बेहतर कीमत पर लॉन्च कर सकती है. यदि ऐसा हुआ, तो यह भारतीय EV कंपनियों कड़ी चक्कर दे सकता है.

यह भी पढ़ें

Mahindra Thar Roxx की राइवल, Force Gurkha के लिए लोन लेने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

Published at : 02 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Tags :
Ola Ather INDIA VinFast EV VinFast Electric Scooters
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
Advertisement

वीडियोज

Rajya Sabha Session: संसद में गतिरोध रहेगा जारी! विपक्ष ने उठाई मांग | SIR Controversy
Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
जिहाद पर टिप्पणी को लेकर अड़ गए महमूद मदनी, अब बोले- 'हमें मुसलमान ही रहने दो, जो कहा वो...'
दिल्ली NCR
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
'सही नहीं किया ओझा जी...', अवध ओझा ने छोड़ी राजनीति तो अरविंद केजरीवाल के करीबी ने दी प्रतिक्रिया
आईपीएल
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
रसेल-फाफ के बाद ग्लेन मैक्सवेल भी नहीं खेलेंगे IPL, ऑक्शन से पहले लिया संन्यास? अचानक फैसले से चौंकाया
इंडिया
Sanchaar Saathi App Controversy: 'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
'अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं Sanchaar Saathi App', सिंधिया के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया रिप्लाई- 'जनता की जीत'
टेलीविजन
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर, बिग बॉस विनर बनने को लेकर कहा ये
'जीतेंगे तो आप ही कपाड़िया जी...' अनुपमा ने अपने अनुज के लिए किया चियर
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget