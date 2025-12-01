Mahindra Thar Roxx की राइवल, Force Gurkha के लिए लोन लेने पर हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

Force Gurkha EMI Calculator: महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गुरखा को ऑफ-रोड SUV सेगमेंट में एक-दूसरे की टक्कर की गाड़ी माना जाता है. लेकिन इन दोनों गाडियों के खरीदार अलग-अलग हैं. फोर्स गुरखा ज्यादा ऑफ-रोड एसयूवी है, जबकि थार रॉक्स को कई ऐसे फीचर्स का साथ भी लाया गया है, जिससे इस कार को रोजाना के इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है. फोर्स गुरखा ज्यादा पानी भरे इलाकों में भी आसानी से चलाई जा सकती है. फोर्स गुरखा की कीमत 15.95 लाख रुपये है. इस ऑफ-रोड एसयूवी को लोन पर भी खरीदा जा सकता है.

Force Gurkha के लिए मिलेगा कितना लोन?

फोर्स गुरखा का केवल 2.6-लीटर डीजल वेरिएंट ही मार्केट में शामिल है. इस कार की कीमत 15.95 लाख रुपये है. ये डीजल एसयूवी खरीदने के लिए 14.35 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. ये कार खरीदने के लिए आप 1.60 लाख रुपये की डाउन पेमेंट कर सकते हैं. अगर आप इससे ज्यादा रुपये डाउन पेमेंट में जमा करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, इससे आपकी हर महीने की बनने वाली EMI भी कम हो जाएगी.

फोर्स गुरखा खरीदने के लिए अगर आप चार साल का लोन लेते हैं और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब हर महीने आपको करीब 35,700 रुपये की EMI भरनी होगी.

गुरखा खरीदने के लिए अगर आप पांच साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 29,800 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

ये 4-सीटर एसयूवी खरीदने के लिए अगर आप और भी कम रुपये की EMI बनवाना चाहते हैं, तब आप छह साल का लोन ले सकते हैं. इसके लिए 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने आपको 25,900 रुपये की EMI जमा करनी होगी.

फोर्स गुरखा खरीदने के लिए अगर आप सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से करीब 23,100 रुपये की किस्त हर महीने जमा करनी होगी.

