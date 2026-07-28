Nexon या Brezza, 1 लाख की डाउन पेमेंट के बाद किसकी EMI सस्ती?

अगर आप करीब 10 लाख रुपये के बजट में नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा सबसे ऊपर आती हैं. दोनों ही गाड़ियां भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर हैं और अपने-अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखती हैं. एक तरफ ब्रेजा बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क के लिए जानी जाती है, वहीं दूसरी तरफ नेक्सन अपनी मजबूत बॉडी, शानदार सेफ्टी रेटिंग और मॉडर्न फीचर्स की वजह से लोगों की पसंद बनी हुई है.

ज्यादातर लोग कार लोन लेकर EMI पर गाड़ी खरीदते हैं. अगर आप भी फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस पर कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किस कार की EMI कम होगी, कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और लंबे समय में किस कार पर कुल खर्च कम आएगा? यही वजह है कि कार खरीदने से पहले फाइनेंस प्लान को समझना बेहद जरूरी माना जाता है.

Maruti Brezza खरीदने पर कितना खर्च?

सबसे पहले मारुति ब्रेजा की बात करें तो इसके बेस पेट्रोल वेरिएंट LXi की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.25 लाख रुपये है. जब इसमें आरटीओ, इंश्योरेंस और दूसरी जरूरी फीस जोड़ दी जाती है तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 9.67 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

अगर आप इस कार को लोन पर खरीदते हैं और करीब 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं. अगर बैंक लगभग 9.8 फीसदी ब्याज पर लोन देता है तो आपकी EMI लोन की अवधि के हिसाब से अलग-अलग होगी. 4 साल के लिए लोन लेने पर हर महीने लगभग 21 हजार रुपये की EMI देनी होगी.

अगर टाइम बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए तो EMI करीब 17,644 रुपये रह जाएगी. 6 साल के लिए यह लगभग 15,372 रुपये और 7 साल के लिए करीब 13,764 रुपये EMI हो जाती है. यानी जितने लंबे टाइम का लोन होगा, मंथली EMI उतनी कम होगी, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा.





Tata Nexon खरीदने पर कितनी EMI बनेगी?

टाटा नेक्सन की बात करें तो इसके बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.31 लाख रुपये है. आरटीओ, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 8.34 लाख रुपये हो जाती है. यानी शुरुआती लेवल पर यह ब्रेजा की तुलना में कुछ सस्ती पड़ती है.

अगर नेक्सन को भी 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट और लगभग 9.8 प्रतिशत ब्याज दर पर फाइनेंस कराया जाए, तो 4 साल के लोन पर हर महीने लगभग 18,535 रुपये की EMI देनी होगी.

5 साल के लिए EMI करीब 15,514 रुपये, जबकि 6 साल के लिए लगभग 13,516 रुपये बनती है. इससे साफ पता चलता है कि समान डाउन पेमेंट और ब्याज दर पर नेक्सन की मासिक किस्त ब्रेजा के मुकाबले थोड़ी कम बैठती है.



दोनों कारों की EMI में अंतर क्यों?

दोनों SUV एक ही सेगमेंट में आती हैं, लेकिन उनकी शुरुआती कीमत अलग है. यही वजह है कि लोन की राशि भी अलग होती है और उसी के हिसाब से EMI में भी फर्क दिखाई देता है. जिस कार की ऑन-रोड कीमत कम होगी, उसके लिए बैंक से कम लोन लेना पड़ेगा और मासिक EMI भी कम बनेगी. हालांकि, यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक EMI भरने वालों के लिए यह बचत मायने रख सकती है.

कार खरीदते समय केवल EMI पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. आपको यह भी देखना चाहिए कि कार का माइलेज कितना है, सर्विस और मेंटेनेंस पर कितना खर्च आएगा, इंश्योरेंस का खर्च कितना होगा और भविष्य में उसकी रीसेल वैल्यू कैसी रहेगी.

कई बार कम EMI वाली कार लंबे समय में ज्यादा खर्च करा सकती है, जबकि थोड़ी ज्यादा EMI वाली कार कम मेंटेनेंस के कारण कुल खर्च घटा सकती है.

मारुति ब्रेजा को आमतौर पर कम मेंटेनेंस, बेहतर माइलेज और सर्विस नेटवर्क के लिए पसंद किया जाता है. दूसरी ओर, टाटा नेक्सन अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बेहतर सेफ्टी और मॉडर्न फीचर्स की वजह से खरीदारों का भरोसा जीतती है. इसलिए दोनों कारों की अपनी-अपनी खूबियां हैं और गाड़ी को चुनना आपकी जरूरतों पर निर्भर करेगा.

यह भी पढ़ें:- ये हैं किफायती टॉप-5 कारें, 28 किमी से ज्यादा मिलता है माइलेज