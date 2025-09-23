एक्सप्लोरर
नई Thar से लेकर Tata Punch Facelift तक, 10 लाख से कम में लॉन्च होने जा रही ये 5 कारें
Festive Season 2025 में Tata Sierra EV, Mahindra Thar Facelift से लेकर New Gen Hyundai Venue जैसी SUVs लॉन्च होने वाली हैं. आइए इसके फीचर्स, इंजन और कीमत की डिटेल्स जानते हैं.
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस फेस्टिव सीजन कई कंपनियां अपने नए मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इनमें एडवांस फीचर्स जैसे पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS शामिल होंगे. आइए इन 5 नई SUVs और सेडान के बारे में जानते हैं, जो कि जल्द लॉन्च होने वाली हैं.
Tata Sierra इलेक्ट्रिक और ICE दोनों वर्जन
- 90 के दशक की आइकॉनिक SUV Tata Sierra अब नए अवतार में वापसी करने जा रही है. कंपनी नवंबर 2025 में इसका EV वर्जन लॉन्च करेगी, जिसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक होंगे. इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक होगी.
- इसका डिजाइन प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक होगा, जिसमें स्लीक LED हेडलाइट्स, फ्लोटिंग रूफ और कनेक्टेड टेललैंप्स होंगे. इंटीरियर में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसी सुविधाएं दी जाएंगी. ICE वर्जन में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलेंगे. इसकी कीमत 20-30 लाख के बीच हो सकती है और यह Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी पॉपुलर SUVs को टक्कर देगी.
Mahindra Thar Facelift 2025
- ऑफ-रोडिंग के लिए मशहूर Mahindra Thar इस साल के अंत तक अपने फेसलिफ्ट वर्जन में आ जाएगी. नई थार में नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और अलॉय व्हील्स मिलेंगे. इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे. इंजन विकल्प 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल रहेंगे, जो 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेंगे. इसकी कीमत 15-20 लाख तक हो सकती है.
Tata Punch Facelift 2025
- Tata Punch को भी फेसलिफ्ट अवतार मिलेगा. इसमें नया फ्रंट और रियर डिजाइन, LED हेडलाइट्स और नए अलॉय व्हील्स होंगे. इंटीरियर में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स शामिल होंगे. मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (86 bhp) और CNG विकल्प बरकरार रहेंगे, लेकिन कंपनी इसमें नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी दे सकती है. इसकी कीमत 7-11 लाख के बीच होगी और यह Maruti Ignis और Hyundai Exter को टक्कर दे सकती है.
New Gen Hyundai Venue
- नई Hyundai Venue अक्टूबर या नवंबर 2025 में लॉन्च होने की संभावना है. इसका डिजाइन Hyundai Creta से इंस्पायर्ड होगा, जिसमें वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट्स और कनेक्टेड DRLs मिलेंगे. इंटीरियर में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल-2 ADAS जैसी सुविधाएं होंगी. इंजन ऑप्शन में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल शामिल होंगे. कीमत 8-14 लाख तक हो सकती है. ये SUV Tata Nexon और Maruti Fronx से मुकाबला करेगी.
MG Majestor
- SUVs के बीच MG अपनी प्रीमियम सेडान Majestor भी लॉन्च करेगी. इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल या हाइब्रिड इंजन मिलेगा, जिसे 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा. इंटीरियर में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS जैसे फीचर्स होंगे. इसकी कीमत 15-20 लाख तक होगी और ये Honda City और Hyundai Verna को टक्कर दे सकती है.
