Maruti WagonR फिर बनी देश की नंबर-1 हैचबैक, जानिए टॉप-5 में किन कारों के नाम शामिल?

जो लोग SUV और सेडान के बीच का कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हैचबैक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. भारतीय बाजार में हैचबैक सेगमेंट में कई मॉडल उपलब्ध हैं और ग्राहक इन्हें लगातार पसंद कर रहे हैं. अगस्त 2025 में Maruti Suzuki WagonR सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक रही. इसके साथ ही Tata Tiago और Toyota Glanza की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. आइए, अब इनकी सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं.

फिर नंबर-1 पर Maruti Wagon R

मारुति वैगनआर अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक रही. कंपनी ने इस महीने कुल 14,552 यूनिट्स बेचीं. हालांकि, पिछले साल अगस्त 2024 की तुलना में यह आंकड़ा 16,450 यूनिट्स से घटकर आया है, यानी इसमें करीब 12% की गिरावट दर्ज हुई है. इसके बावजूद WagonR अपनी किफायती कीमत और प्रैक्टिकल डिजाइन की वजह से लोगों की पसंद बनी हुई है.

Maruti Suzuki Baleno

दूसरे स्थान पर Maruti Baleno रही, जिसकी 12,549 यूनिट्स अगस्त 2025 में बिकीं. यह आंकड़ा अगस्त 2024 की 12,485 यूनिट्स से थोड़ा ज्यादा है, यानी इसमें करीब 1% की सालाना बढ़त हुई है. आकर्षक डिजाइन और एडवांस फीचर्स के चलते Baleno अब भी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.

Maruti Suzuki Swift

Maruti Swift तीसरे नंबर पर रही, इसकी 12,385 यूनिट्स अगस्त 2025 में बिकीं. पिछले साल अगस्त में इसकी बिक्री 12,844 यूनिट्स थी. यानी इसमें 4% की गिरावट देखने को मिली है. इसके बावजूद Swift अपनी स्टाइलिश अपील और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से ग्राहकों के बीच टॉप-3 में बनी हुई है.

Maruti Suzuki Alto की बिक्री में भारी गिरावट

कभी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही Alto की पॉपुलेरिटी अब लगातार कम हो रही है. अगस्त 2025 में इसकी सिर्फ 5,520 यूनिट्स बिकीं, जबकि अगस्त 2024 में यह आंकड़ा 8,546 यूनिट्स था. यानी Alto की बिक्री में करीब 35% की गिरावट आई है.

Tata Tiago

पांचवें स्थान पर Tata Tiago रही, जिसकी अगस्त 2025 में 5,250 यूनिट्स बिकीं. यह आंकड़ा पिछले साल अगस्त 2024 की 4,733 यूनिट्स से ज्यादा है, यानी इसमें करीब 11% की बढ़त हुई है. बेहतर बिल्ड क्वालिटी और सुरक्षा रेटिंग की वजह से Tiago ग्राहकों को खुब पसंद आ रही है.

अन्य हैचबैक का प्रदर्शन

टॉप-5 कारों के अलावा अगस्त 2025 में कई पॉपुलर हैचबैक ने भी अच्छी बिक्री की. Toyota Glanza की 5,102 यूनिट्स बिकीं, जबकि Tata Altroz की 3,959 यूनिट्स की डिलीवरी हुई. इसी तरह Hyundai Grand i10 Nios की 3,908 यूनिट्स और Hyundai i20 की 3,634 यूनिट्स बिकीं. वहीं, Maruti Suzuki Ignis ने भी 2,097 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की.

ये भी पढ़ें: GST कटौती के बाद Maruti Dzire की बस इतनी रह गई कीमत, ये राइवल कारें भी मिल रहीं सस्ती