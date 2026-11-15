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हिंदी न्यूज़ऑटो15 लाख के बजट में ये हैं दमदार इलेक्ट्रिक कार, देखें लिस्ट

15 लाख के बजट में ये हैं दमदार इलेक्ट्रिक कार, देखें लिस्ट

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान कर रहे है, तो 15 लाख रुपये का बजट में आपको बाजार में कुछ शानदार विकल्प मिल सकते हैं. जानिए कौनसी EV होगी आपके लिए बेस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 04:59 PM (IST)
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Best Electric Cars: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. पहले जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों को महंगा विकल्प माना जाता था, वहीं अब कई कंपनियां कम बजट में भी इलेक्ट्रिक कारें पेश कर रही हैं. इन गाड़ियों में बेहतर ड्राइविंग रेंज के साथ आधुनिक फीचर्स और नई तकनीक भी देखने को मिलती है.

ऐसे में अगर आपका बजट 15 लाख रुपये तक है तो बाजार में आपके पास कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. इनमें छोटी सिटी कार से लेकर माइक्रो SUV और फैमिली कार तक शामिल हैं. ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल-डीजल के खर्च से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन इलेक्ट्रिक कारों पर विचार कर सकते हैं.

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Tata Tiago EV में मिलेंगे शानदार फीचर्स

कम बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए Tata Tiago EV एक बेहतरीन विकल्प है. यह कंपनी की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक हैचबैक है. 2026 में इसे अपडेट भी किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.99 लाख से 9.99 लाख रुपये के बीच है. इसमें 19.2kWh और 24kWh के बैटरी विकल्प मिलते हैं. कंपनी के दावे के मुताबिक  इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 226 से 293 किलोमीटर तक है. इसमें आरामदायक केबिन, आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. शहर में रोजाना आने-जाने वालों के लिए यह शानदार विकल्प है.

MG Comet EV भी है बेहतरीन विकल्प 

अगर आपको छोटी और आसानी से पार्क होने वाली इलेक्ट्रिक कार चाहिए, तो आप MG Comet EV पर विचार कर सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.62 लाख से 9.99 लाख रुपये के बीच है. इसमें 17.3kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 230 किलोमीटर की रेंज देता है. इसमें चार लोगों के बैठने की व्यवस्था है. कार में डुअल 10.25 इंच स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Tata Punch EV होगी शानदार

SUV जैसी डिजाइन पसंद करने वालों के लिए Tata Punch EV एक अच्छा विकल्प है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 9.69 लाख से 12.59 लाख रुपये के बीच है. 2026 के अपडेट के बाद इसमें 30kWh और 40kWh के बैटरी विकल्प मिलते हैं. कंपनी के अनुसार इसके बड़े बैटरी पैक वाला वेरिएंट लगभग 468 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ और कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसकी ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस और SUV जैसी बनावट इसे शहर के साथ खराब सड़कों के लिए भी उपयोगी बनाती है.

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Citroen eC3 बजट-फ्रेंडली कार

फ्रेंच कार निर्माता Citroen की Citroen eC3 भी 15 लाख रुपये के बजट में एक विकल्प है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.99 लाख से 13.26 लाख रुपये के बीच है. इसमें 29.2kWh का बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी की ओर से इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 320 किलोमीटर बताई गई है. इसमें 10.2 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका केबिन स्पेस और आरामदायक सीटें इसे फैमिली इस्तेमाल के लिए उपयोगी बनाती हैं.

Tata Tigor EV शानदार सेडान विकल्प

अगर आपको इलेक्ट्रिक हैचबैक की जगह सेडान पसंद है तो Tata Tigor EV पर भी नजर डाल सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 12.49 लाख से 13.75 लाख रुपये के बीच रही है. इसमें 26kWh का बैटरी पैक मिलता है और कंपनी की ओर से लगभग 315 किलोमीटर की रेंज बताई गई है. इसमें अच्छा केबिन स्पेस, जरूरी कनेक्टिविटी फीचर्स और सेफ्टी सुविधाएं मिलती हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 04:59 PM (IST)
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