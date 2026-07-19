भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी ये 7-सीटर, Innova भी नहीं तोड़ पाई इसका रिकॉर्ड

Bestselling 7 seater MPV June 2026: भारत में बढ़ी यानि 7 सीटर कारों की डिमांड जमकर है जिसके चलते हमें सड़कों पर बड़ी गाड़ियां भी खूब देखने को मिलती है और साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बड़ी कारों की डिमांड में उछाल भी देखने को मिला है. क्योंकि, हाल ही में सामने आए जून 2026 के बिक्री के आंकड़ों ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है.

प्रीमियम लुक वाली टोयोटा इनोवा जैसी दिग्गज गाड़ी भी इस बार एक खास एमपीवी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. इस बार बजट-फ्रेंडली फैमिली कार में मारुती सुजुकी ने बिक्री के मामले में बाकी सभी गाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अकेले ही बाजार के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है.

मारुति अर्टिगा का रहा जलवा

बता दें कि, जून 2026 की सेल्स रिपोर्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनकर उभरी है. पिछले महीने इस कार को कुल 16,111 ग्राहकों ने खरीदा.

पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में लगभग 13.9% का तगड़ा इजाफा देखने को मिला है. 7-सीटर गाड़ियों के कुल मार्केट शेयर में अकेले अर्टिगा की हिस्सेदारी 20 फीसदी से ज्यादा रही है. कम कीमत, शानदार केबिन स्पेस और मारुति का भरोसा इसे मिडिल क्लास भारतीय परिवारों की पहली पसंद बना रहा है.

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इनोवा की बिक्री में आई गिरावट

प्रीमियम सेगमेंट में की बादशाह कही जाने वाली टोयोटा इनोवा इस बार रेस में काफी पीछे छूट गई. जून 2026 में इनोवा की कुल 7,332 यूनिट्स ही बिक सकीं जो पिछले साल के मुकाबले करीब 16.7% कम है. वहीं दूसरी तरफ फीचर्स से लोडेड किआ कारेंस को भी तगड़ा झटका लगा है.

कारेंस की बिक्री में इस बार करीब 38.8% की भारी गिरावट आई है और यह 4,847 यूनिट्स पर सिमट कर रह गई. इन दोनों महंगी गाड़ियों की घटती बिक्री साफ दिखाती है कि लोग अब ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शंस की तरफ भाग रहे हैं.

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