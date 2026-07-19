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हिंदी न्यूज़ऑटोभारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी ये 7-सीटर, Innova भी नहीं तोड़ पाई इसका रिकॉर्ड

भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी ये 7-सीटर, Innova भी नहीं तोड़ पाई इसका रिकॉर्ड

Bestselling 7 seater MPV June 2026: जून 2026 में मारुति अर्टिगा ने 16,111 यूनिट्स बेचकर रिकॉर्ड बना दिया है. टोयोटा इनोवा और किआ कारेंस जैसी प्रीमियम गाड़ियां भी इसके सामने फेल हो गईं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jul 2026 02:09 PM (IST)
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Bestselling 7 seater MPV June 2026: भारत में बढ़ी यानि 7 सीटर कारों की डिमांड जमकर है जिसके चलते हमें सड़कों पर बड़ी गाड़ियां भी खूब देखने को मिलती है और साथ ही भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बड़ी कारों की डिमांड में उछाल भी देखने को मिला है. क्योंकि, हाल ही में सामने आए जून 2026 के बिक्री के आंकड़ों ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है. 

प्रीमियम लुक वाली टोयोटा इनोवा जैसी दिग्गज गाड़ी भी इस बार एक खास एमपीवी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई. इस बार बजट-फ्रेंडली फैमिली कार में मारुती सुजुकी ने बिक्री के मामले में बाकी सभी गाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अकेले ही बाजार के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया है.

मारुति अर्टिगा का रहा जलवा

बता दें कि, जून 2026 की सेल्स रिपोर्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनकर उभरी है. पिछले महीने इस कार को कुल 16,111 ग्राहकों ने खरीदा. 

पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में लगभग 13.9% का तगड़ा इजाफा देखने को मिला है. 7-सीटर गाड़ियों के कुल मार्केट शेयर में अकेले अर्टिगा की हिस्सेदारी 20 फीसदी से ज्यादा रही है. कम कीमत, शानदार केबिन स्पेस और मारुति का भरोसा इसे मिडिल क्लास भारतीय परिवारों की पहली पसंद बना रहा है.

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इनोवा की बिक्री में आई गिरावट

प्रीमियम सेगमेंट में की बादशाह कही जाने वाली टोयोटा इनोवा इस बार रेस में काफी पीछे छूट गई. जून 2026 में इनोवा की कुल 7,332 यूनिट्स ही बिक सकीं जो पिछले साल के मुकाबले करीब 16.7% कम है. वहीं दूसरी तरफ फीचर्स से लोडेड किआ कारेंस को भी तगड़ा झटका लगा है. 

कारेंस की बिक्री में इस बार करीब 38.8% की भारी गिरावट आई है और यह 4,847 यूनिट्स पर सिमट कर रह गई. इन दोनों महंगी गाड़ियों की घटती बिक्री साफ दिखाती है कि लोग अब ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शंस की तरफ भाग रहे हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jul 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Bestselling 7 Seater MPV June 2026 Maruti Ertiga Sales Record India Toyota Innova Vs Maruti Ertiga
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