Maruti Fronx Hybrid से लेकर नई Tata Nexon तक, मार्केट में जल्द एंट्री लेंगी ये कॉम्पैक्ट SUVs

भारत में कॉम्पैक्ट SUV की मांग लगातार बढ़ रही है. कम कीमत में अच्छे फीचर्स और मजबूत डिजाइन के चलते लोग इस सेगमेंट की कारें ज्यादा पसंद कर रहे हैं. आने वाले समय में इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. साल 2027 तक इंडियन मार्केट में कई नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च होने की उम्मीद है.

Maruti Brezza Facelift

सबसे पहले Maruti Brezza के फेसलिफ्ट मॉडल की बात करते हैं. इस गाड़ी को इसी साल लॉन्च किया जा सकता है. गाड़ी में नई ग्रिल, नए बंपर और 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है. गाड़ी में अंदर की तरफ 10.1-इंच का टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और सेफ्टी के लिए लेवल-2 ADAS जैसे आधुनिक फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसमें 1.2-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है.

New Gen Tata Nexon

इसके बाद दूसरे नंबर पर Tata Nexon है, जिसके नए जनरेशन मॉडल को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसका सेकंड-जनरेशन मॉडल 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. यह गाड़ी ‘X1’ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसमें डीजल इंजन को हटाया जा सकता है. इसके साथ ही इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी कुछ समय बाद बाजार में लॉन्च हो सकता है.

Maruti Fronx Hybrid

तीसरी कार Maruti Fronx का हाइब्रिड वर्जन हो सकती है, जिसमें सीरीज-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जा सकती है. इसमें लगभग 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज मिलने की उम्मीद है. गाड़ी के डिजाइन में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिसमें नए बंपर और स्प्लिट हेडलैंप शामिल हैं.

Mahindra Vision S

अगली कार Mahindra Vision S है, जिसका प्रोडक्शन मॉडल 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है. यह SUV डिजाइन के मामले में काफी मजबूत है. यह नए प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी और इसमें पेट्रोल-डीजल दोनों इंजन विकल्प मिल सकते हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले कुछ सालों में भारतीय बाजार में कई नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च होने वाली हैं. इससे ग्राहकों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और कार कंपनियों के बीच मुकाबला भी और तेज हो जाएगा.

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